Ср, 12.05.2021
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Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

На отдельных автобусных маршрутах в Риге увеличится количество рейсов

Автобусы Rīgas satiksme на стоянке на улице Абренес ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С 15 мая по выходным и с 17 мая по рабочим дням количество рейсов на некоторых автобусных маршрутах в Риге будет увеличено, агентству LETA рассказала руководитель отдела по связям с общественностью муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

В соответствии с распоряжением исполнительного директора Рижской думы с 15 мая будут внесены изменения в расписание отдельных автобусных маршрутов по выходным дням, а с 17 мая - по рабочим дням. Также с 15 мая 29-й, 30-й и 58-й автобусные маршруты будут продлены до рижских пляжей - в Вецаки, в Даугавгриве и в Вакарбулли.

Изменения в расписании автобусов запланированы для 2-го автобусного маршрута, для 11-го маршрута и для 24-го автобусного маршрута.

Маршрут 29-го автобуса будет продлен до Вецаки, также в его расписание по выходным и рабочим дням будут внесены изменения, 30-й автобус будет курсировать и по выходным - по маршруту "Привокзальная площадь - Даугавгрива - Вакарбулли".

Планируются изменения для автобусного маршрута номер 36, для автобусного маршрута номер 54 и для 56-го автобусного маршрута, а 58-й автобусный маршрут будет продлен до Вецаки.

Всего количество рейсов увеличится на 97 в выходные и на 30 в будние дни.

Предприятие Rīgas satiksme контролирует потоки пассажиров в общественном транспорте. Информацию о загруженности салона предоставляют как водители общественного транспорта, так и принимаются заявки клиентов. Новейшие транспортные средства Rīgas satiksme оснащены системой автоматического подсчета пассажиров, поэтому при заполнении салона на 50% диспетчеры получают сигнал, позволяющий быстро отреагировать и назначить дополнительное транспортное средство.

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