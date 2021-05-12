На отдельных автобусных маршрутах в Риге увеличится количество рейсов

В соответствии с распоряжением исполнительного директора Рижской думы с 15 мая будут внесены изменения в расписание отдельных автобусных маршрутов по выходным дням, а с 17 мая - по рабочим дням. Также с 15 мая 29-й, 30-й и 58-й автобусные маршруты будут продлены до рижских пляжей - в Вецаки, в Даугавгриве и в Вакарбулли.
Изменения в расписании автобусов запланированы для 2-го автобусного маршрута, для 11-го маршрута и для 24-го автобусного маршрута.
Маршрут 29-го автобуса будет продлен до Вецаки, также в его расписание по выходным и рабочим дням будут внесены изменения, 30-й автобус будет курсировать и по выходным - по маршруту "Привокзальная площадь - Даугавгрива - Вакарбулли".
Планируются изменения для автобусного маршрута номер 36, для автобусного маршрута номер 54 и для 56-го автобусного маршрута, а 58-й автобусный маршрут будет продлен до Вецаки.
Всего количество рейсов увеличится на 97 в выходные и на 30 в будние дни.
Предприятие Rīgas satiksme контролирует потоки пассажиров в общественном транспорте. Информацию о загруженности салона предоставляют как водители общественного транспорта, так и принимаются заявки клиентов. Новейшие транспортные средства Rīgas satiksme оснащены системой автоматического подсчета пассажиров, поэтому при заполнении салона на 50% диспетчеры получают сигнал, позволяющий быстро отреагировать и назначить дополнительное транспортное средство.