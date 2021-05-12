“European Modular Homes” переносит производство на территорию Рижского Свободного порта

«Ситуация на мировом рынке модульных домов в настоящее время очень благоприятна. Работа непосредственно в порту позволяет быстро и без лишних затрат выйти на любой рынок. Производимые нами модули домов относительно большие, и транспортировка таких крупногабаритных грузов по суше обходится дорого. Поэтому возможность доставки модулей с производственного участка прямо на борт судна является стратегически важной. Это вопрос конкурентоспособности», - отметил Константинос Филиппидис, директор European Modular Homes.

Компания занимается производством модульных домов уже 7 лет, поставляя свою продукцию клиентам по всей Европе. «Наш основной экспортный рынок – страны Скандинавии, поэтому перенос производства в Рижский порт значительно снизил логистические расходы компании. Кроме того, в Риге у нас была возможность запустить производство прямо в порту», - так глава компании обосновал решение о переносе производства на территорию Рижского Свободного порта, подчеркнув, что в будущем компания планирует выйти на более крупные рынки.

«Мы думаем о расширении своей деятельности, потому что ощущаем нехватку мощностей. На этот год наш список заказов уже полон, на следующий год - практически тоже. При имеющихся мощностях мы не можем принимать новые заказы. Мы начали переговоры о дополнительных производственных площадях на территории Рижского порта, а также о создании новых рабочих мест», - подчеркнул Константинос Филиппидис.

Швеция на данный момент является абсолютным мировым лидером в строительстве модульных домов. Согласно проведенным несколько лет назад исследованиям, около 45% зданий в Швеции являются модульными, произведенными за пределами строительной площадки. Кроме того, этот экологически чистый подход к строительству также поддерживается законодательством. В некоторых регионах Швеции, например, в Векшё на юге страны, деревянные модульные дома являются практически единственной законной формой строительства.

Строительство модульных домов становится все более популярным и в других странах Европы. В настоящее время в Нидерландах насчитывается около 20% модульных домов, а в Германии каждый десятый дом строится из сборных модулей. В Великобритании, где правительство в течение многих лет решает проблему широко распространенной нехватки жилья, рассматривается возможность строительства жилого фонда из модульных домов.