Ср, 12.05.2021
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Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

“European Modular Homes” переносит производство на территорию Рижского Свободного порта

ФОТО: Пресс-фото

В настоящее время производство и строительство модульных домов по всей Европе переживает стремительный рост наряду с растущим спросом на эффективные, природосберегающие строительные решения. Международная компания European Modular Homes, производящая модульные дома, год назад перенесла свое основное производство из России на территорию Рижского Свободного порта. Руководство обосновало это решение наличием конкурентных преимуществ и возможностями выхода на более широкий экспортный рынок.

«Ситуация на мировом рынке модульных домов в настоящее время очень благоприятна. Работа непосредственно в порту позволяет быстро и без лишних затрат выйти на любой рынок. Производимые нами модули домов относительно большие, и транспортировка таких крупногабаритных грузов по суше обходится дорого. Поэтому возможность доставки модулей с производственного участка прямо на борт судна является стратегически важной. Это вопрос конкурентоспособности», - отметил Константинос Филиппидис, директор European Modular Homes.

Компания занимается производством модульных домов уже 7 лет, поставляя свою продукцию клиентам по всей Европе. «Наш основной экспортный рынок – страны Скандинавии, поэтому перенос производства в Рижский порт значительно снизил логистические расходы компании. Кроме того, в Риге у нас была возможность запустить производство прямо в порту», - так глава компании обосновал решение о переносе производства на территорию Рижского Свободного порта, подчеркнув, что в будущем компания планирует выйти на более крупные рынки.

«Мы думаем о расширении своей деятельности, потому что ощущаем нехватку мощностей. На этот год наш список заказов уже полон, на следующий год - практически тоже. При имеющихся мощностях мы не можем принимать новые заказы. Мы начали переговоры о дополнительных производственных площадях на территории Рижского порта, а также о создании новых рабочих мест», - подчеркнул Константинос Филиппидис.

Швеция на данный момент является абсолютным мировым лидером в строительстве модульных домов. Согласно проведенным несколько лет назад исследованиям, около 45% зданий в Швеции являются модульными, произведенными за пределами строительной площадки. Кроме того, этот экологически чистый подход к строительству также поддерживается законодательством. В некоторых регионах Швеции, например, в Векшё на юге страны, деревянные модульные дома являются практически единственной законной формой строительства.

Строительство модульных домов становится все более популярным и в других странах Европы. В настоящее время в Нидерландах насчитывается около 20% модульных домов, а в Германии каждый десятый дом строится из сборных модулей. В Великобритании, где правительство в течение многих лет решает проблему широко распространенной нехватки жилья, рассматривается возможность строительства жилого фонда из модульных домов.

Статья сделана сотрудничеством с Rīgas Brīvostu.

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