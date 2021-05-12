Ср, 12.05.2021
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Илга Шуплинска, министр образования и науки

Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в НХЛ

Александр Овечкин ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил личный антирекорд по количеству голов за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Чемпионат".

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ капитан "Вашингтона" набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах. Ранее худший результат Овечкина был установлен в сезонах-2010/11 и 2012/13, когда российский форвард забил 32 гола.

Отметим, что из-за травм в этом сезоне Овечкин пропустил в регулярном чемпионате 11 матчей, а ещё в одном матче он провёл на площадке лишь одну смену.

"Чемпионат" пишет, что в этом сезоне прервалась 15-летняя серия Овечкина с 30 и более голами за сезон.

Несмотря на этот результат, по информации TSN, Овечкин в настоящий момент ведёт переговоры о продлении контракта с "Вашингтоном" и нет никаких причин, по которым они могут пройти неудачно. 

По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли команда Овечкина встретится с "Бостон Брюинз".

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