Линкайтс призвал поскорее отменить самоизоляцию для привитых при въезде в Латвию

В противном случае возникает абсурдная ситуация, когда привитый от Covid-19 гражданин Латвии может въехать в Эстонию без ограничений, но по возвращении он должен сдать тест и находиться в самоизоляции.

Линкайтс сказал, что аналогичные договоренности действуют во многих странах Европы, например, в Дании, Польше, Болгарии, Чехии и Греции, а в ближайшем будущем вступят в силу для Австрии.

"Введение такой нормы в Латвии не следует откладывать, в том числе с учетом того, что четкая процедура послаблений будет дополнительной мотивацией для населения к вакцинации", 3

- сказал министр сообщения.

Линкайтс отметил, что разрешение неограниченного въезда для вакцинированных лиц соответствует рекомендациям, опубликованным 3 мая Европейской комиссией относительно въезда из третьих стран и отмены ограничений на несущественные поездки.