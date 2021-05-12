Ср, 12.05.2021
Сейчас главное - по возможности меньше собираться, особенно в общественных местах, проводить только индивидуальные консультации, при этом по возможности удаленно. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки
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Привитым от Covid-19 могут разрешить не соблюдать самоизоляцию после поездок

ФОТО: LETA

Министерство здравоохранения на заседании правительства в четверг, 13 мая, внесет на рассмотрение изменения в правилах о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению Covid-19, которые позволят привитым от Covid-19 людям после въезда в Латвию не соблюдать требование о самоизоляции.

Как указали в Минздраве, это норма будет аналогична уже существующему порядку, который позволяет не отправляться в самоизоляцию людям, переболевшим Covid-19.

В настоящее время при въезде в Латвию из большинства стран Европы и мира необходимо соблюдать самоизоляцию.

Линкайтс призвал поскорее отменить самоизоляцию для привитых при въезде в Латвию

Латвия должна как можно скорее ввести норму о том, что при въезде в страну привитый от Covid-19 человек не должен соблюдать самоизоляцию и предъявлять отрицательный тест на Covid-19, соотнеся это регулирование с требованиями, введенными в Эстонии и Литве, агентству LETA заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

В противном случае возникает абсурдная ситуация, когда привитый от Covid-19 гражданин Латвии может въехать в Эстонию без ограничений, но по возвращении он должен сдать тест и находиться в самоизоляции.

Линкайтс сказал, что аналогичные договоренности действуют во многих странах Европы, например, в Дании, Польше, Болгарии, Чехии и Греции, а в ближайшем будущем вступят в силу для Австрии.

"Введение такой нормы в Латвии не следует откладывать, в том числе с учетом того, что четкая процедура послаблений будет дополнительной мотивацией для населения к вакцинации",

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- сказал министр сообщения.

Линкайтс отметил, что разрешение неограниченного въезда для вакцинированных лиц соответствует рекомендациям, опубликованным 3 мая Европейской комиссией относительно въезда из третьих стран и отмены ограничений на несущественные поездки.

Как сообщалось ранее, в настоящее время нет необходимости соблюдать самоизоляцию после въезда в Латвию только из Великобритании, Исландии и Ватикана - стран, где уровень заболеваемости Covid-19 составляет до 50 случаев на 100 000 жителей.

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