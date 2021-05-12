Лови вкус весны: подборка рецептов холодного супа

Мы наконец-то дождались того дня весны, когда столбики термометров обещают подняться до +20 градусов! Это то самое время, когда к столу можно подать первый в этом году холодный суп. Предлагаем несколько классических вариантов!
Мамин холодный суп
Ингредиенты:
1 банка маринованной свеклы;
1 л кефира;
3 маленьких огурца;
1 пучок укропа и лука;
250 граммов колбасы;
4 варенных яйца;
1 стакан воды;
1 столовая ложка сметаны;
1 чайная ложка сахара;
соль;
перец.
Приготовление (20 минут):
Яйца* нарезать небольшими кубиками.
Огурцы и колбасу нарезать небольшими кубками или соломкой.
Мелко нарезать лук и укроп.
Колбасу, огурцы и свеклу (со всем "соком") кладем в кастрюлю. Добавляем кефир, воду и сметану.
Добавляем соль, сахар и перец.
Тщательно перемешиваем, наливаем в тарелку. Сверху - яйца и зелень.
*часть яиц можно добавить сразу же в кастрюлю и перемешать со всем, а часть оставить для подачи.