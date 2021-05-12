Ср, 12.05.2021
На самом деле мы находимся на лезвии ножа. И в любой момент можем провалиться в бездну и вернуться к лечению только пациентов с Covid-19. Это означает, что мы не сможем предоставить помощь в таком объеме, в котором необходимо. Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня
Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

Лови вкус весны: подборка рецептов холодного супа

Мы наконец-то дождались того дня весны, когда столбики термометров обещают подняться до +20 градусов! Это то самое время, когда к столу можно подать первый в этом году холодный суп. Предлагаем несколько классических вариантов!

Мамин холодный суп

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 банка маринованной свеклы;
  • 1 л кефира;
  • 3 маленьких огурца;
  • 1 пучок укропа и лука;
  • 250 граммов колбасы;
  • 4 варенных яйца;
  • 1 стакан воды;
  • 1 столовая ложка сметаны;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • соль;
  • перец.

Приготовление (20 минут):

  1. Яйца* нарезать небольшими кубиками.
  2. Огурцы и колбасу нарезать небольшими кубками или соломкой.
  3. Мелко нарезать лук и укроп.
  4. Колбасу, огурцы и свеклу (со всем "соком") кладем в кастрюлю. Добавляем кефир, воду и сметану. 
  5. Добавляем соль, сахар и перец.
  6. Тщательно перемешиваем, наливаем в тарелку. Сверху - яйца и зелень.

*часть яиц можно добавить сразу же в кастрюлю и перемешать со всем, а часть оставить для подачи.

Холодный суп на пахте

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 1 банка маринованной свеклы;
  • лук;
  • укроп;
  • 4 варенных яйца;
  • 1 длинный огурец;
  • 1 л пахты;
  • 2 ст. л. столового уксуса;
  • соль;
  • лимонный перец;
  • горчица. 

Приготовление (20 минут):

  1. Нарежьте огурцы, лук, укроп и яйца.
  2. Добавьте к ним свеклу и холодную пахту.
  3. Подавать с зеленью и нарезанной половинкой яйца сверху.

Холодный суп с редиской и лимонным соком

ФОТО: depositphotos.com

Ингредиенты: 

  • 300 г свеклы;
  • 300 г свежего огурца;
  • 200 г редиски;
  • 2 варенных яйца;
  • лимонный сок одного лимона;
  • сметана;
  • сахар;
  • соль;
  • лук;
  • укроп;
  • петрушка.

Приготовление (60 минут)

  1. Свеклу сварить в воде без добавлений приправ и соли. Воду, в которой варилась свекла, использовать для супа. 
  2. Натереть свеклу на крупной терке. Огурцы нарезать. Яйца можно натереть или нарезать.
  3. Лук, укроп и листья петрушки мелко нарезать, добавить к ним соль, сахар. 
  4. Лимон можно использовать со всей мякотью, натерев его и достав все косточки. Если под рукой нет лимона, то можно использовать лимонную кислоту или столовый уксус по вкусу.
  5. Все кладем в охлажденную воду, в которой варилась свекла. В конце добавляем сметану и всё перемешиваем. 

Холодный суп с горчицей

ФОТО: Diana Sidorova/ receptes.lv

Ингредиенты:

  • 1 банка (750 мл) маринованной свеклы;
  • 1.5 л кефира;
  • 1 большой огурец;
  • 300 г редиски;
  • 4 варенных яйца;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • пучок лука;
  • пучок укропа;
  • 2 ч. л. горчицы;
  • соль;
  • сахар;
  • перец.

Приготовление (30 минут):

  1. Огурец и редиску нарезать соломкой.
  2. Мелко нарезать яйца.
  3. Мелко нарезать укроп и лук.
  4. Все кладем в кастрюлю, добавляем маринованную свеклу. 
  5. Добавляем сметану, горчицу, соль, перец и щепотку сахара. Все перемешиваем.
  6. Добавляем кефир, перемешиваем. Перед тем как есть, лучше остудить суп в холодильнике.
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