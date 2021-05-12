Covid-19: В Литве заразились еще 1230 человек; в Эстонии - 371

Литва

В Литве за прошедшие сутки заражение Covid-19 подтверждено у 1230 человек, зарегистрированы три случая смерти, связанных с коронавирусом.

Во вторник было сделано 23 900 анализов, удельный вес положительных тестов составил 5,2%. Всего в Литве сделано 3 114 785 анализов.

Всего с начала пандемии новый коронавирус диагностирован у 261 128 человек, выздоровели - 235 265 человек.

С начала пандемии в Литве скончались 4059 человек с Covid-19.

В больницах лечатся 1185 пациентов с коронавирусом. 106 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей в Литве в данный момент составляет 590,9 случаев.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выполнено 4711 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дал 371 тест (7,9%), скончались четыре человека с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 343,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 7,5%.

За сутки в больницах открыли 23 новые истории болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 258 пациентам. Средний возраст госпитализированных - 66 лет, среди госпитализированных 177 человек старше 60 лет (68%).