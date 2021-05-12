ФОТО ⟩ Как будут выглядеть медали чемпионата мира по хоккею?
За девять дней до старта чемпионата мира по хоккею оргкомитет турнира презентовал золотые, серебряные и бронзовые медали, за которые будут сражаться 16 сборных.
За девять дней до старта чемпионата мира по хоккею оргкомитет турнира презентовал золотые, серебряные и бронзовые медали, за которые будут сражаться 16 сборных.
В дизайне медалей использован официальный логотип чемпионата мира по хоккею 2021 года - хоккеист на стилизованной хоккейной площадке.
Изготовление медалей проходило в тесном сотрудничестве со специалистами из Latvijas Monētu nams. Также отмечается, что непосредственно изготовление медалей было доверено Норвежскому монетному двору, который чеканит медали для Нобелевской премии мира.
Медали для чемпионата мира в этом году будут отличаться особо крупным диаметром - целых 10 сантиметров, а их вес - больше 400 граммов.
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.