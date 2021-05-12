Власти Беларуси накануне санкций запаслись золотыми слитками

В состав монетарного золота входят как привычные золотые слитки, так и обезличенные золотые счета. Данные Нацбанка свидетельствуют, что за 2020-й доля золотых слитков в структуре монетарного золота увеличилась с 32,9% до 74,5%. Изменение произошло в третьем квартале прошлого года.

"Решение вернуть золотой запас в страну, скорее всего, было связано с тем, что власти опасались блокировки обезличенных золотых счетов в случае принятия западных санкций", - отметила аналитик Исследовательского центра BIPART Жанна Кулакова.

Даже при относительно благоприятной ситуации резервы Беларуси к концу года, считают экономисты, будут ниже текущего уровня и составят примерно 6-6,5 млрд долларов.

Возрастет потребность Беларуси в заимствованиях. Серьезные суммы Беларусь может сейчас получить только у одного кредитора - России, считают эксперты.