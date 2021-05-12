Полиция нашла у молодых людей почти килограмм очень опасного наркотика

7 апреля полиция в Риге задержала пять человек за незаконный оборот наркотических средств. В неотложном порядке были проведены обыски по месту жительства трех лиц в Торнякалнсе, Межапарке и Плявниеках, где по одному из адресов стражи порядка изъяли 500 граммов марихуаны.

У парня 2001 года рождения во время обыска по месту жительства были изъяты пять таблеток MDMA, к нему применена мера пресечения в виде надзора полиции. В свою очередь к мужчине 1989 года рождения, являющемуся возможным поставщиком группировки, суд применил как меру пресечения арест. Три человека из этой группировки находятся в статусе подозреваемых.

Продолжая проводить оперативные мероприятия, 6 мая стражи порядка при сотрудничестве со спецотрядом Omega на Таллиннском шоссе у Саулкрасты остановили автомобиль, в котором находились двое молодых людей 2001 года рождения. Один из них - тот самый, у которого полиция ранее нашла пять таблеток MDMA.

ФОТО: Госполиция

В автомобиле стражи порядка нашли 993 грамма изотонитазена. Это наркотическое вещество действует на организм человека сильнее, чем героин, и последствия его употребления значительнее, тяжелее и долгосрочнее. Возможно, вещество планировали реализовать на рынке стран Балтии.

Второй человек, находившийся в автомобиле, ранее не попадал в поле зрения полиции, и к нему применена мера пресечения в виде полицейского надзора.

К мужчине, ранее попадавшему в поле зрения полиции в связи с оборотом наркотических веществ, суд применил меру пресечения в виде ареста.

ФОТО: Госполиция

Чтобы эффективно бороться с преступлениями такого рода, полиция призывает жителей быть активными и сообщать о лицах, связанных с оборотом наркотических веществ, а также о местах продажи наркотических веществ.