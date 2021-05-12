В латвийских тюрьмах началась вакцинация заключенных от Covid-19
В Латвии началась вакцинация заключенных от Covid-19, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения (УМЗ).
В Латвии началась вакцинация заключенных от Covid-19, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения (УМЗ).
Вакцинация проводится тюремным медицинским персоналом.
УМЗ отмечает, что вакцинация заключенных особенно важна, поскольку тюрьмы представляют собой зону значительного риска, учитывая инфраструктуру и особенности исполнения наказаний.
Прививку получат те заключенные, которые дали согласие на вакцинацию.
Если инфекция попадает в тюрьму, она распространяется намного быстрее, чем в обществе, что может дестабилизировать систему здравоохранения в целом, отметили в УМЗ.
Хотя за последние месяцы в нескольких тюрьмах были зарегистрированы вспышки Covid-19 и введен карантин, в настоящее время карантин действует до 21 мая только в Елгавской тюрьме. На данный момент там инфицированы двое заключенных.
Вакцинация персонала УМЗ началась 20 апреля. Всего в пенитенциарной системе работает около 2500 сотрудников.