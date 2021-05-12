В латвийских тюрьмах началась вакцинация заключенных от Covid-19

Вакцинация проводится тюремным медицинским персоналом.

УМЗ отмечает, что вакцинация заключенных особенно важна, поскольку тюрьмы представляют собой зону значительного риска, учитывая инфраструктуру и особенности исполнения наказаний.

Прививку получат те заключенные, которые дали согласие на вакцинацию.

Если инфекция попадает в тюрьму, она распространяется намного быстрее, чем в обществе, что может дестабилизировать систему здравоохранения в целом, отметили в УМЗ.

Хотя за последние месяцы в нескольких тюрьмах были зарегистрированы вспышки Covid-19 и введен карантин, в настоящее время карантин действует до 21 мая только в Елгавской тюрьме. На данный момент там инфицированы двое заключенных.