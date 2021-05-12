Ср, 12.05.2021
На самом деле мы находимся на лезвии ножа. И в любой момент можем провалиться в бездну и вернуться к лечению только пациентов с Covid-19. Это означает, что мы не сможем предоставить помощь в таком объеме, в котором необходимо. Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня
Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

В латвийских тюрьмах началась вакцинация заключенных от Covid-19

ФОТО: LETA

В Латвии началась вакцинация заключенных от Covid-19, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения (УМЗ).

Вакцинация проводится тюремным медицинским персоналом.

УМЗ отмечает, что вакцинация заключенных особенно важна, поскольку тюрьмы представляют собой зону значительного риска, учитывая инфраструктуру и особенности исполнения наказаний.

Прививку получат те заключенные, которые дали согласие на вакцинацию.

Если инфекция попадает в тюрьму, она распространяется намного быстрее, чем в обществе, что может дестабилизировать систему здравоохранения в целом, отметили в УМЗ.

Хотя за последние месяцы в нескольких тюрьмах были зарегистрированы вспышки Covid-19 и введен карантин, в настоящее время карантин действует до 21 мая только в Елгавской тюрьме. На данный момент там инфицированы двое заключенных.

Вакцинация персонала УМЗ началась 20 апреля. Всего в пенитенциарной системе работает около 2500 сотрудников.

НАВЕРХ
Back