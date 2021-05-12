К уголовным процессам причастны трое депутатов Екабпилсской думы: двое из них будут баллотироваться на выборах

Всего в Екабпилсской городской думе 13 депутатов.

Трое из них, представляющих различные политические партии, в настоящее время причастны к уголовным процессам, и двое из этих депутатов собираются баллотироваться на предстоящих выборах в Екабпилсском крае.

На этой неделе стало известно, что департамент налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в отношении крупной строительной компании Erbauer Group, принадлежащей депутату местного самоуправления Андрею Гаврилову ("Согласие").

В ходе первоначального досудебного расследования было установлено, что с января 2019 года по апрель 2021 года компания не указывала зарплаты в бухгалтерском учете и выплачивала неучтенную часть зарплаты наличными. Компания также уклонилась от уплаты налогов на сумму более 148 000 евро и отмыла более 153 000 евро.

Гаврилов будет возглавлять список "Согласия" на предстоящих муниципальных выборах в Екабпилсском крае.

Бывший мэр города Айвар Крапс ("Для развития Латвии") фигурирует в уголовном процессе, расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Предполагается, что должностные лица Екабпилсской городской думы и муниципального предприятия Jekabpils pakalpojumi могли злоупотреблять служебным положением в корыстных целях в связи с закупками, а также расхищали средства самоуправления.

Крапс ушел с должности мэра, но остается депутатом. Он также баллотируется на выборах.

Депутаты Николай Анушкевич (Латгальская партия) фигурирует в уголовном процессе вместе с Крапсом. Согласно информации Firmas.lv, до 2014 года Анушкевич владел 50% акций предприятия Energoterms, а до 2017 года среди владельцев предприятия была Вера Анушкевич. Это предприятие выиграло несколько конкурсов Jekabpils pakalpojumi.