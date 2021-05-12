ВИДЕО ⟩ Жирков показал, как Слуцкий обматерил его в перерыве матча сборной России

Видео было снято в перерыве товарищеского матча сборных России и Франции в 2016 году. На записи можно увидеть как главный тренер сборной России в раздевалке в грубой форме критикует игру Жиркова.

"Жир, ну так же нельзя! Нельзя так играть. Вот ты встал в зону, но зона сама же не будет отбирать мяч! Ни вправо, ни влево, ни одного единоборства не выиграл. Тебе же не 18 лет! Когда один из самых опытных игроков так разваливается... Ни отбора, ни атаки", - сказал Слуцкий на видео, используя большое количество нецензурной лексики.

Отметим, что после первого тайма матча Россия - Франция подопечные Леонида Слуцкого уступали со счётом 0:2. В итоге игра завершилась поражением российской команды со счётом 2:4, а Жирков провёл на поле 71 минуту и забил гол на 68-й.

В 2016 году футболист не попал в заявку сборной России на чемпионат Европы, на котором команда под руководством Слуцкого не вышла из группы.