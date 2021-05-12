ВИДЕО ⟩ "Аякс" переплавил чемпионский кубок на сувениры для болельщиков

Чемпионскую салатницу за 35-ю победу клуба в национальном первенстве расплавили на сувенирные звёздочки и отправили их владельцам абонементов, которые, как и другие болельщики, не могли посещать стадион из-за пандемии коронавируса.

Каждый владелец сезонного абонемента получит звёздочку весом 3,45 грамма, которая на 0,06 грамма состоит из расплавленного трофея. Всего было изготовлено 42 тысячи звёздочек.

"Несмотря на отсутствие болельщиков на трибунах, мы чувствовали их поддержку каждую неделю. На пути к стадиону, в социальных сетях или при личных встречах. Когда мы говорили, что этот титул для вас, мы имели в виду, что добились этого ради вас. Поступок с трофеем - лучшее тому подтверждение", - заявил генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар.

Также сообщается, что Королевский футбольный союз Нидерландов в порядке исключения уже вручил "Аяксу" второй трофей, взамен расплавленного.