Чт, 13.05.2021
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Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель Комиссии независимых экспертов ВОЗ

ВИДЕО ⟩ "Аякс" переплавил чемпионский кубок на сувениры для болельщиков

ФОТО: скриншот с youtube.com

Футбольный клуб "Аякс" в начале мая досрочно стал чемпионом Нидерландов, а сейчас руководство команды решило отблагодарить необычными сувенирами своих наиболее преданных болельщиков.

Чемпионскую салатницу за 35-ю победу клуба в национальном первенстве расплавили на сувенирные звёздочки и отправили их владельцам абонементов, которые, как и другие болельщики, не могли посещать стадион из-за пандемии коронавируса.

Каждый владелец сезонного абонемента получит звёздочку весом 3,45 грамма, которая на 0,06 грамма состоит из расплавленного трофея. Всего было изготовлено 42 тысячи звёздочек.

"Несмотря на отсутствие болельщиков на трибунах, мы чувствовали их поддержку каждую неделю. На пути к стадиону, в социальных сетях или при личных встречах. Когда мы говорили, что этот титул для вас, мы имели в виду, что добились этого ради вас. Поступок с трофеем - лучшее тому подтверждение", - заявил генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар.

Также сообщается, что Королевский футбольный союз Нидерландов в порядке исключения уже вручил "Аяксу" второй трофей, взамен расплавленного.

"Аякс" оформил чемпионство за три матча до конца первенства. За вторую строчку сражаются ПСВ (68 очков) и АЗ (67 очков).

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