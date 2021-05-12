Со следующей недели очное обучение разрешено проводить в школах 31 самоуправления

Из списка "безопасных" выбыли Апский, Цесвайнский, Дагдский, Крустпилсский, Стренчский и Виеситский края.
В список добавились Броценский, Ливанский, Павилостский, Раунский, Салский и Терветский края.
Таким образом, очное обучение для учеников разных классов может проводиться в следующих краях: Айзпутский, Акнистский, Алсунгский, Балдонский, Балтинавский, Беверинский, Броценский, Дундагский, Илукстский, Яунпиебалгский, Кандавский, Коценский, Ливанский, Мазсалацский, Наукшенский, Неретский, Ницский, Паргауйский, Павилостский, края Приекулес и Приекулю, Раунский, Ройский, Руцавский, Салацгривский, Салский, Терветский, Вайнёдский, Валкский и Вараклянский края.
Из больших городов очное обучение в школах можно проводить в Екабпилсе.
Новый список "безопасных" самоуправлений вступает в силу со следующей недели, 17 мая.
Как сообщалось ранее, с 7 апреля 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.