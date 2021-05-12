Главное за 12 мая ⟩ Отставка Витенбергса, сгоревший BMW в Пурвциемсе и обстрелы в Израиле

События дня:

Парламентская фракция партии KPV LV постановила, что бывший член партии Янис Витенбергс, должен уйти с должности министра экономики. Реагируя на решение KPV LV, фракцию покинули четыре депутата. Принимая во внимание решение, премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) издал приказ об отставке Витенбергса.

Сегодня в Риге начались подготовительные работы к первой очереди строительства Восточной магистрали, затраты на которое составят 37,8 млн евро. Строительство Восточной магистрали обеспечит возможность объехать центр Риги и освободит исторический центр столицы и микрорайон Пурвциемс от грузового транспорта.

В Пурвциемсе прямо на дороге сгорела BMW. Утром в среду в Риге недалеко от торгового центра Domina Shopping полностью сгорел автомобиль, в результате чего образовалась пробка.

В Гробине вспыхнул масштабный пожар: горели ангар, гаражи и жилой дом. Пожар в настоящее время локализован, но при тушении пострадал один спасатель. На месте происшествия сгорел ангар площадью 600 квадратных метров с грузовиком и сельскохозяйственной техникой. Также горела машина возле ангара, крыша гаража и объекты возле здания общей площадью 150 квадратных метров, а также крыша жилого дома площадью 110 квадратных метров.

По данным израильской армии, палестинские группировки, в основном ХАМАС и "Исламский джихад", выпустили более 1000 ракет, несколько сотен из которых были выпущены в направлении Тель-Авива. Конфликт между Израилем и сектором Газа не утихает из-за ракетных обстрелов и ударов военной авиации, и в израильских городах с большим количеством арабского населения начались беспорядки. В среду, 12 мая, усилились опасения относительно того, что арабо-израильский конфликт может перерасти в полномасштабную войну.

Советский районный суд Казани заключил под стражу на два месяца, по 11 июля включительно, 19-летнего Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в местной гимназии №175. Его будут содержать в СИЗО-1 города Казани.

В Китае мужчина оказался буквально повисшим в воздухе посреди стеклянного моста после того, как под его ногами пропал пол. Внезапное разрушение стеклянной панели вызвал сильный ветер. Инцидент произошел в пятницу, когда турист посещал стеклянный мост высотой в 100 метров. Человека удалось спасти и доставить в безопасность. Туриста доставили в больницу, чтобы выяснить его состояние здоровья. Медики посчитали, что физическое и эмоциональное состояние мужчины оценивается как хорошее.

Сегодня прошел эфир передачи "Кто вам платит?". Ведущие обсудили последние послабления в виде открытия террас, "надвигающуюся бездну" коронавируса, концепцию D+, возможные привилегии для вакцинированных и международный опыт по тем же вопросам.

Коронавирус:

За сутки выявлено 729 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 5%. Умерли шесть человек с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет. Кумулятивный двухнедельный уровень заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 462,8 случая в понедельник до 450,3 случая во вторник. За прошедшие сутки было госпитализировано 69 пациентов с Covid-19.