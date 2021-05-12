Максиму Знаку предъявили окончательное обвинение. Защита заявляет, что оно лишено конкретики

Максим Знак - член президиума Координационного совета, юрист штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико - находится за решеткой уже 8 месяцев.

Его задержали 9 сентября 2020 года и обвинили в призывах к действиям против нацбезопасности, затем добавили обвинения еще по двум статьям УК: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании экстремистского формирования и руководстве им.

"В части инкриминируемых Максиму Знаку действий это обвинение лишено какой-либо конкретики. Оно состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно не ясно, в чем именно заключались действия Максима, расцененные следователем как преступления.

В обвинении на много страниц описываются какие-то события и действия иных лиц, которые не образуют преступления и не имеют отношения к обвиняемому", – считает Лаевский.

По его словам, в части обвинения в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК) из постановления не ясно, каким образом, кто и какую роль исполнял или должен был исполнять, и главное – совершение каких действий предполагалось, не описан механизм, который мог бы рассматриваться в качестве захвата власти.

В части обвинения в создании экстремистского формирования (ч.1 ст.361-1 УК) постановление не содержит обоснований, почему официально озвученная цель Координационного совета (КС) не должна рассматриваться как действительная, по каким установленным в законе признакам деятельность КС отнесена к экстремистской, кто осуществлял руководство КС и в чем оно выражалось (с учетом того, что в КС в принципе не было руководства).

В части обвинения в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (ч.3 ст.361 УК), содержание каких-либо заявлений Максима Знака в виде цитат не приводится, не названо дат, времени и места якобы озвученных призывов. То есть из текста обвинения невозможно установить, в каких высказываниях следователи усмотрели призывы, да еще и направленные на причинение некоего вреда, и невозможно проверить правильность интерпретаций, которые вменяются нашему подзащитному.

"Конечно, это лишь малая часть того, что дало нам основания оспорить и обжаловать обвинение. Однако я хочу подчеркнуть: Максим под стражей восемь месяцев, и за это время не установлено реального деяния, которое бы соответствовало признакам преступления. Предъявленное Максиму Знаку обвинение безосновательно, оно противоречит уголовному и уголовно-процессуальному закону, и потому уголовное преследование Максима Знака должно быть прекращено - мы заявили требования об этом в адрес всех, кто обязан и уполномочен это сделать".

Напомним, юрист Максим Знак работал в команде участника президентской гонки Виктора Бабарико, который сейчас находится под стражей в рамках уголовного дела по обвинению в экономических преступлениях, был его адвокатом.

После создания Координационного совета по мирной передаче власти Знак вошел в его президиум. Был задержан ровно через месяц после выборов, 9 сентября, и сейчас находится в СИЗО №1 в Минске.