В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира сменился лидер
Список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые возглавил ирландский боец UFC Конор Макгрегор.
Список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes впервые возглавил ирландский боец UFC Конор Макгрегор.
Издание оценило доход ирландца за последний год в 180 миллионов долларов. Большую часть дохода Макгрегору принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve. Он получил за неё 150 миллионов долларов.
Ещё около 8 миллионов он получил с рекламных контрактов, а 22 миллиона Макгрегор заработал за бои в октагоне. Ранее ирландский боец смешанных единоборств попадал в рейтинг Forbes лишь однажды - в 2018 году он попал в топ-10, а его доход оценивался в 99 миллионов долларов.
Второе место в рейтинге занял футболист "Барселоны" Лионель Месси, который за 12 месяцев заработал 130 миллионов. Португалец Криштиану Роналду расположился на третьей строчке - 120 миллионов.
В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли:
1. Конор Макгрегор (Ирландия), MMA - 180 миллионов долларов США
2. Лионель Месси (Аргентина), футбол - 130 млн
3. Криштиану Роналду (Португалия), футбол - 120 млн
4. Дак Прескотт (США), американский футбол - 107,5 млн
5. Леброн Джеймс (США), баскетбол - 96,5 млн
6. Неймар (Бразилия), футбол - 95 млн
7. Роджер Федерер (Швейцария), теннис - 90 млн
8. Льюис Хэмилтон (Великобритания), автогонки - 82 млн
9. Том Брэди (США), американский футбол - 76 млн
10. Кевин Дюрант (США), баскетбол - 75 млн
При составлении рейтинга Forbes учитывал доходы спортсменов с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года. Учитывались все призовые, зарплаты и бонусы, полученные за спортивные выступления, а также доходы от спонсорских сделок и лицензий, гонорары за участие в мероприятиях и доходы от бизнеса.