В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира сменился лидер

Издание оценило доход ирландца за последний год в 180 миллионов долларов. Большую часть дохода Макгрегору принесла продажа контрольной доли в бренде виски Proper No. Twelve. Он получил за неё 150 миллионов долларов.

Ещё около 8 миллионов он получил с рекламных контрактов, а 22 миллиона Макгрегор заработал за бои в октагоне. Ранее ирландский боец смешанных единоборств попадал в рейтинг Forbes лишь однажды - в 2018 году он попал в топ-10, а его доход оценивался в 99 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге занял футболист "Барселоны" Лионель Месси, который за 12 месяцев заработал 130 миллионов. Португалец Криштиану Роналду расположился на третьей строчке - 120 миллионов.

В топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира вошли:

1. Конор Макгрегор (Ирландия), MMA - 180 миллионов долларов США

2. Лионель Месси (Аргентина), футбол - 130 млн

3. Криштиану Роналду (Португалия), футбол - 120 млн

4. Дак Прескотт (США), американский футбол - 107,5 млн

5. Леброн Джеймс (США), баскетбол - 96,5 млн

6. Неймар (Бразилия), футбол - 95 млн

7. Роджер Федерер (Швейцария), теннис - 90 млн

8. Льюис Хэмилтон (Великобритания), автогонки - 82 млн

9. Том Брэди (США), американский футбол - 76 млн

10. Кевин Дюрант (США), баскетбол - 75 млн