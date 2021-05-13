Чт, 13.05.2021
Сейчас главное - по возможности меньше собираться, особенно в общественных местах, проводить только индивидуальные консультации, при этом по возможности удаленно. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки

Послабления для вакцинированных, прививки для 16-летних и не только. Что на повестке заседания Кабмина?

  • На следующей неделе может начаться вакцинация подростков старше 16 лет
  • SPKC предупреждает о потенциально опасных и малоизученных штаммах Covid-19
  • Ограничена работа нескольких латвийских больниц
Очередь на вакцинацию в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 13 мая, Кабинет министров на внеочередном заседании обсудит эпидемиологическую ситуацию в стране, ограничения из-за Covid-19, послабления для вакцинированных и меры господдержки налогоплательщиков.

Заседание правительства состоится в 10:00.

Правительство заслушает подготовленную Минздравом информацию об актуальной эпидемиологической ситуации, нагрузке на систему здравоохранения и ходе вакцинации от Covid-19. Также будут обсуждаться предложения по отмене ряда ограничений для привитых от Covid-19 людей.

В повестку дня заседания включен вопрос о выделении еще 180,9 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков, а также сообщение группы оперативного управления о готовности ввести более строгие ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

На следующей неделе может начаться вакцинация подростков старше 16 лет

На следующей неделе, 17 мая, может начаться вакцинация 16-летних детей против Covid-19, говорится в презентации, представленной на заседании правительства в четверг Министерством здравоохранения.

Молодые люди в возрасте от 16 лет смогут подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или в пункте вакцинации.

Как сообщалось, в настоящее время, согласно Латвийскому руководству по вакцинации и руководящим принципам Европейского агентства  лекарственных средств (EMA), Pfizer/BioNTech - единственная вакцина, одобренная в Европейском союзе, которая может использоваться для вакцинации лиц моложе 18 лет. В настоящее время эту вакцину можно использовать для вакцинации лиц старше 16 лет, но в Латвии это делают только в особых случаях.

Минздрав внесет предложение разрешить привитым от Covid-19 после поездок не соблюдать самоизоляцию

Министерство здравоохранения на заседании правительства внесет на рассмотрение изменения в правилах о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению Covid-19, которые позволят привитым от коронавируса людям после въезда в Латвию не соблюдать требование о самоизоляции.

Как указали в Минздраве, эта норма будет аналогична уже существующему порядку, который позволяет не отправляться в самоизоляцию людям, переболевшим Covid-19.

В настоящее время при въезде в Латвию из большинства стран Европы и мира необходимо соблюдать самоизоляцию.

Как ранее заявил агентству LЕТА министр сообщения Талис Линкайтс, Латвия должна как можно скорее ввести норму о том, что при въезде в страну привитый от Covid-19 человек не должен соблюдать самоизоляцию и предъявлять отрицательный тест, соотнеся это регулирование с требованиями, введенными в Эстонии и Литве.

В противном случае возникает абсурдная ситуация, когда привитый от Covid-19 житель Латвии может въехать в Эстонию без ограничений, но по возвращении он должен сдать тест и находиться в самоизоляции.

Линкайтс отметил, что аналогичные договоренности действуют во многих странах Европы, например, в Дании, Польше, Болгарии, Чехии и Греции, а в ближайшем будущем вступят в силу для Австрии. "Введение такой нормы в Латвии не следует откладывать, в том числе с учетом того, что

четкая процедура послаблений будет дополнительной мотивацией для населения к вакцинации", - сказал министр сообщения.

Линкайтс отметил, что разрешение неограниченного въезда для вакцинированных лиц соответствует рекомендациям, опубликованным 3 мая Европейской комиссией относительно въезда из третьих стран и отмены ограничений на несущественные поездки.

SPKC предупреждает о потенциально опасных и малоизученных штаммах Covid-19 в Латвии

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выявил в Латвии потенциально опасные и малоизученные штаммы Covid-19, предупредил эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.

На прошлой неделе в Латвии были выявлены два специфических штамма инфекции с более высокой и длительной способностью к распространению и более тяжелым клиническим течением, которые могут в некоторой степени обойти иммунитет, развившийся от предыдущих штаммов, пояснил эпидемиолог.

В одном случае в Латвии был обнаружен штамм Covid-19 B.1.1.429, или вариант из США, а в одном случае - вариант B.1.525, содержащий мутацию E484K, сообщил представитель SPKC.

Перевощиков пояснил, что вариант B.1.525 был завезен и что человек, скорее всего, заразился в Соединенных Штатах. B.1.1.429, с другой стороны, был не завезен, а обнаружен в Гулбене. SPKC все еще ведет расследование.

Эпидемиолог подчеркнул, что в настоящее время в Латвии доминирует британский вариант Covid-19, который выявлен в 87% случаев.

Ограничена работа нескольких латвийских больниц

В настоящее время доступность определенных услуг в трех больницах скорой медицинской помощи ограничена, следует из презентации Центра медицины катастроф Службы экстренной медицинской помощи (NMPD), представленной на заседании правительства.

До конца мая Мадонская больница перестала оказывать услуги в родильном отделении.

В Елгавской больнице на данный момент недоступна компьютерная томография, а в Цесисской клинике - услуги невролога.

Очень высокая загруженность мест в отделениях для больных коронавирусом наблюдается в четырех больницах. Самая высокая - в Лудзенском медицинском центре - 93%. В больнице Балви загруженность достигает 84%, а в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) - 83%. Высокая загруженность и в Бауской больнице - 75%.

Руководитель Центра Дита Хейберга оценила заполняемость койко-мест RAKUS как тревожную.

Латвия начнет подготовку к ревакцинации населения против Covid-19 третьей вакциной

Латвия начнет подготовку к ревакцинации населения против Сovid-19 третьей вакциной, говорится в презентации, представленной правительству Министерством здравоохранения.

Минздрав отмечает, что в настоящее время у международных организаций нет рекомендаций по вакцинации третьей дозой. Продолжительность защиты у первых вакцинированных все еще отслеживается. На данный момент известно, что защита длится не менее восьми месяцев. О более долгом периоде наблюдений пока нет.

Как поясняет министерство, ни одна страна не приняла решение о ревакцинации третьей дозой, но в некоторых странах планирование этой бустерной дозы находится на ранней стадии или на стадии идеи.

Хотя в настоящее время неизвестно, потребуется ли третья доза вакцины или обычная ревакцинация, при необходимости следует провести подготовку.

Речь идет и о создании портфеля вакцин, объемах вакцинации и других вопросах.

Правительство одобрило выделение на меры антикризисной поддержки еще 180,9 млн евро

СГД ранее было выделено 446,5 млн евро на финансовую поддержку предприятий и работающих, пострадавших в результате кризиса из-за Covid-19.

С начала этого года до 27 апреля налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 336,574 млн евро. В настоящий момент для дальнейшей выплаты поддержки в распоряжении СГД имеется 109,9 млн евро.

За один рабочий день выплачивается в среднем 6,7 млн евро поддержки, поэтому средств, выделенных на ее выплату, хватит примерно до 20 мая.

180,9 млн евро для дальнейшего оказания господдержки будет выделено из средств на непредвиденные обстоятельства.

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