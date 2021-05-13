Послабления для вакцинированных, прививки для 16-летних и не только. Что на повестке заседания Кабмина?

Заседание правительства состоится в 10:00.

Правительство заслушает подготовленную Минздравом информацию об актуальной эпидемиологической ситуации, нагрузке на систему здравоохранения и ходе вакцинации от Covid-19. Также будут обсуждаться предложения по отмене ряда ограничений для привитых от Covid-19 людей.

В повестку дня заседания включен вопрос о выделении еще 180,9 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков, а также сообщение группы оперативного управления о готовности ввести более строгие ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

На следующей неделе может начаться вакцинация подростков старше 16 лет

На следующей неделе, 17 мая, может начаться вакцинация 16-летних детей против Covid-19, говорится в презентации, представленной на заседании правительства в четверг Министерством здравоохранения.

Молодые люди в возрасте от 16 лет смогут подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или в пункте вакцинации.

Как сообщалось, в настоящее время, согласно Латвийскому руководству по вакцинации и руководящим принципам Европейского агентства лекарственных средств (EMA), Pfizer/BioNTech - единственная вакцина, одобренная в Европейском союзе, которая может использоваться для вакцинации лиц моложе 18 лет. В настоящее время эту вакцину можно использовать для вакцинации лиц старше 16 лет, но в Латвии это делают только в особых случаях.

Минздрав внесет предложение разрешить привитым от Covid-19 после поездок не соблюдать самоизоляцию

Министерство здравоохранения на заседании правительства внесет на рассмотрение изменения в правилах о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению Covid-19, которые позволят привитым от коронавируса людям после въезда в Латвию не соблюдать требование о самоизоляции.

Как указали в Минздраве, эта норма будет аналогична уже существующему порядку, который позволяет не отправляться в самоизоляцию людям, переболевшим Covid-19.

В настоящее время при въезде в Латвию из большинства стран Европы и мира необходимо соблюдать самоизоляцию.

Как ранее заявил агентству LЕТА министр сообщения Талис Линкайтс, Латвия должна как можно скорее ввести норму о том, что при въезде в страну привитый от Covid-19 человек не должен соблюдать самоизоляцию и предъявлять отрицательный тест, соотнеся это регулирование с требованиями, введенными в Эстонии и Литве.

В противном случае возникает абсурдная ситуация, когда привитый от Covid-19 житель Латвии может въехать в Эстонию без ограничений, но по возвращении он должен сдать тест и находиться в самоизоляции.

Линкайтс отметил, что аналогичные договоренности действуют во многих странах Европы, например, в Дании, Польше, Болгарии, Чехии и Греции, а в ближайшем будущем вступят в силу для Австрии. "Введение такой нормы в Латвии не следует откладывать, в том числе с учетом того, что

четкая процедура послаблений будет дополнительной мотивацией для населения к вакцинации", - сказал министр сообщения.