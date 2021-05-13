Послабления для вакцинированных, прививки для 16-летних и не только. Что на повестке заседания Кабмина?

SPKC предупреждает о потенциально опасных и малоизученных штаммах Covid-19 в Латвии
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выявил в Латвии потенциально опасные и малоизученные штаммы Covid-19, предупредил эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.
На прошлой неделе в Латвии были выявлены два специфических штамма инфекции с более высокой и длительной способностью к распространению и более тяжелым клиническим течением, которые могут в некоторой степени обойти иммунитет, развившийся от предыдущих штаммов, пояснил эпидемиолог.
В одном случае в Латвии был обнаружен штамм Covid-19 B.1.1.429, или вариант из США, а в одном случае - вариант B.1.525, содержащий мутацию E484K, сообщил представитель SPKC.
Перевощиков пояснил, что вариант B.1.525 был завезен и что человек, скорее всего, заразился в Соединенных Штатах. B.1.1.429, с другой стороны, был не завезен, а обнаружен в Гулбене. SPKC все еще ведет расследование.
Эпидемиолог подчеркнул, что в настоящее время в Латвии доминирует британский вариант Covid-19, который выявлен в 87% случаев.
Ограничена работа нескольких латвийских больниц
В настоящее время доступность определенных услуг в трех больницах скорой медицинской помощи ограничена, следует из презентации Центра медицины катастроф Службы экстренной медицинской помощи (NMPD), представленной на заседании правительства.
До конца мая Мадонская больница перестала оказывать услуги в родильном отделении.
В Елгавской больнице на данный момент недоступна компьютерная томография, а в Цесисской клинике - услуги невролога.
Очень высокая загруженность мест в отделениях для больных коронавирусом наблюдается в четырех больницах. Самая высокая - в Лудзенском медицинском центре - 93%. В больнице Балви загруженность достигает 84%, а в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) - 83%. Высокая загруженность и в Бауской больнице - 75%.
Руководитель Центра Дита Хейберга оценила заполняемость койко-мест RAKUS как тревожную.
Латвия начнет подготовку к ревакцинации населения против Covid-19 третьей вакциной
Латвия начнет подготовку к ревакцинации населения против Сovid-19 третьей вакциной, говорится в презентации, представленной правительству Министерством здравоохранения.
Минздрав отмечает, что в настоящее время у международных организаций нет рекомендаций по вакцинации третьей дозой. Продолжительность защиты у первых вакцинированных все еще отслеживается. На данный момент известно, что защита длится не менее восьми месяцев. О более долгом периоде наблюдений пока нет.
Как поясняет министерство, ни одна страна не приняла решение о ревакцинации третьей дозой, но в некоторых странах планирование этой бустерной дозы находится на ранней стадии или на стадии идеи.
Хотя в настоящее время неизвестно, потребуется ли третья доза вакцины или обычная ревакцинация, при необходимости следует провести подготовку.
Речь идет и о создании портфеля вакцин, объемах вакцинации и других вопросах.
Правительство одобрило выделение на меры антикризисной поддержки еще 180,9 млн евро
СГД ранее было выделено 446,5 млн евро на финансовую поддержку предприятий и работающих, пострадавших в результате кризиса из-за Covid-19.
С начала этого года до 27 апреля налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 336,574 млн евро. В настоящий момент для дальнейшей выплаты поддержки в распоряжении СГД имеется 109,9 млн евро.
За один рабочий день выплачивается в среднем 6,7 млн евро поддержки, поэтому средств, выделенных на ее выплату, хватит примерно до 20 мая.
180,9 млн евро для дальнейшего оказания господдержки будет выделено из средств на непредвиденные обстоятельства.