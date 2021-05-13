"Развод" с AstraZeneca, послабления для привитых и умерший после прививки. Что на повестке заседания Кабмина?

Министр заявил, что случаев побочных реакций после вакцинации вакциной Johnsons & Johnson зарегистрировано не было.

AstraZeneca больше не будет использоваться в качестве приоритетной вакцины

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что из-за неопределенности в отношении поставок вакцина Astra Zeneca в настоящее время используется только в качестве дополнительной вакцинации. Ранее предполагалось, что вакцина AstraZeneca станет основной вакциной, используемой в Европейском союзе (ЕС) для иммунизации против Covid-19.

Политик отметил, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении поставок вакцины Astra Zeneca. Известно, что у Латвии будет еще одна поставка - 12 тысяч доз, но дальнейшая ситуация очень неясна.

"Поэтому мы обычно воздерживаемся от предложения Astra Zeneca для получения первых доз. Наша политика заключается в том, что Astra Zeneca используется только для ревакцинации или для вторых доз для людей, которые получали ее раньше", - пояснил чиновник.

Павлютс признал, что из-за неопределенности с поставками и того факта, что относительно Astra Zeneca на европейском уровне проходят судебные разбирательства, никаких дополнительных заказов на эту вакцину в настоящее время не планируется. Однако Латвия рассчитывает получить поставки, запланированные на этот год.

Ожидалось, что вакцина AstraZeneca станет основной вакциной, используемой в Европейском союзе (ЕС) против Covid-19, потому что она дешевая и простая в использовании. Однако компания не смогла вовремя выполнить свои обязательства по поставке. Кроме того, есть опасения, что вакцина в очень редких случаях может вызвать образование тромбов, что приведет к прекращению или ограничению применения вакцины в нескольких странах.

Для использования в ЕС также одобрены вакцины против производства Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

SPKC предупреждает о потенциально опасных и малоизученных штаммах Covid-19 в Латвии

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выявил в Латвии потенциально опасные и малоизученные штаммы Covid-19, предупредил эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков.

На прошлой неделе в Латвии были выявлены два специфических штамма инфекции с более высокой и длительной способностью к распространению и более тяжелым клиническим течением, которые могут в некоторой степени обойти иммунитет, развившийся от предыдущих штаммов, пояснил эпидемиолог.

В одном случае в Латвии был обнаружен штамм Covid-19 B.1.1.429, или вариант из США, а в одном случае - вариант B.1.525, содержащий мутацию E484K, сообщил представитель SPKC.

Перевощиков пояснил, что вариант B.1.525 был завезен и что человек, скорее всего, заразился в Соединенных Штатах. B.1.1.429, с другой стороны, был не завезен, а обнаружен в Гулбене. SPKC все еще ведет расследование.

Эпидемиолог подчеркнул, что в настоящее время в Латвии доминирует британский вариант Covid-19, который выявлен в 87% случаев.

На следующей неделе может начаться вакцинация подростков старше 16 лет