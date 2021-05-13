ФОТО ⟩ Во время обыска в Сигулде изъяты марихуана, оружие и деньги

Valsts policijas darbinieki, veicot vairākas kratīšanas, izņem aprīkojumu marihuānas audzēšanai, marihuānu, pistoli,... Posted by Valsts policija on Wednesday, 12 May 2021

Во время обыска были изъяты оборудование для выращивания марихуаны, цифровые весы, 25 граммов сушеной марихуаны, 38 саженцев марихуаны и примерно 578 граммов невысушенной марихуаны, а также зарегистрированный пистолет Sig Sauer 230, 65 патронов и 200 евро наличными. В связи с инцидентом был задержан и помещен в изолятор временного содержания мужчина 1949 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса, а именно за самовольный посев или выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Совершение такого преступления наказывается лишением свободы на срок до двух лет или временным лишением свободы, либо принудительными работами, либо штрафом.

Раньше этот человека не попадал в поле зрения полиции. Сегодня, 12 мая, суд приговорил мужчину к мере наказания, не связанной с лишением свободы.