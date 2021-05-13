Чт, 13.05.2021
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Петерис Апинис, врач

В Великобритании 29 мужчин обвинили в многолетней сексуальной эксплуатации несовершеннолетней девочки

ФОТО: Yupa Watchanakit/shutterstock

Как сообщает BBC, в Великобритании 29 мужчин были обвинены в сексуальной эксплуатации девочки в течение семи лет.

Утверждается, что сексуальная эксплуатация происходила в период с 2003 по 2010 год, когда потерпевшей было от 13 до 20 лет.

Мужчины должны предстать перед судом Брэдфорда 7 и 9 июля.

Еще восемь арестованных подозреваемых оправданы.

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