В Великобритании 29 мужчин обвинили в многолетней сексуальной эксплуатации несовершеннолетней девочки
Как сообщает BBC, в Великобритании 29 мужчин были обвинены в сексуальной эксплуатации девочки в течение семи лет.
Как сообщает BBC, в Великобритании 29 мужчин были обвинены в сексуальной эксплуатации девочки в течение семи лет.
Утверждается, что сексуальная эксплуатация происходила в период с 2003 по 2010 год, когда потерпевшей было от 13 до 20 лет.
Мужчины должны предстать перед судом Брэдфорда 7 и 9 июля.
Еще восемь арестованных подозреваемых оправданы.