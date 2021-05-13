Чт, 13.05.2021
На самом деле мы находимся на лезвии ножа. И в любой момент можем провалиться в бездну и вернуться к лечению только пациентов с Covid-19. Это означает, что мы не сможем предоставить помощь в таком объеме, в котором необходимо. Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня
Карлис Раценис, терапевт Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня

Не справившись с управлением Ferrari, погибли два человека

ФОТО: Alberto Zamorano/Shutterstock

Прошедшей ночью в Саласпилсском крае водитель не справился с управлением автомобилем Ferrari 458, в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, сообщили в Государственной полиции.

Авария произошла около часа ночи на дороге Улброка-Огре. Водитель Ferrari 458 съехал с проезжей части и врезался в дерево.

На месте происшествия погибли два человека. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

В целом за прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, в том числе три пешехода и шесть велосипедистов.

В течение суток в стране зарегистрирована 121 авария, 18 из них были с пострадавшими.

Задержано семь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, за превышение скорости оформлено 156 протоколов.

В целом за прошедшие сутки за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 393 протокола.

НАВЕРХ
Back