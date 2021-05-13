Водитель не справился с управлением Ferrari, погибли два человека

Авария произошла около часа ночи на дороге Улброка-Огре. Водитель Ferrari 458 съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Автомобиль после аварии загорелся. Вчера вечером Государственная пожарно-спасательная служба потушила горящую машину и сухую траву общей площадью 55 квадратных метров. Около машины нашли двух человек, которым медики констатировали смерть.

Полиция сообщила, что обнаруженные - женщина 1991 года рождения и мужчина 1993 года рождения. Погибшие - жители Латвии.

Полиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства аварии.

В целом за прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, в том числе три пешехода и шесть велосипедистов.

В течение суток в стране зарегистрирована 121 авария, 18 из них были с пострадавшими.

Задержано семь водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, за превышение скорости оформлено 156 протоколов.