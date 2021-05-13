7 игроков из НХЛ выступят за Россию на ЧМ-2021 в Риге

На чемпионате мира в Латвии сыграют:

Защитники: Артём Зуб ("Оттава Сенаторз"), Иван Проворов ("Филадельфия Флайерз"), Никита Задоров ("Чикаго Блэкхокс"), Владислав Гавриков ("Коламбус Блю Джекетс"), Никита Нестеров ("Калгари Флэймз").

Нападающие: Михаил Григоренко ("Коламбус Блю Джекетс"), Александр Барабанов ("Сан-Хосе Шаркс").

Также сообщается, что защитник Николай Кныжов не сможет помочь сборной из-за травмы - игроку потребуется операция. В свою очередь нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон.

Напомним, чемпионат мира попадает под решение CAS по допинговому скандалу, поэтому на нём сборная России выступит под названием "Команда ОКР".