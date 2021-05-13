7 игроков из НХЛ выступят за Россию на ЧМ-2021 в Риге
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) привела список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые сыграют за российскую сборную на чемпионате мира в Риге.
Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) привела список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые сыграют за российскую сборную на чемпионате мира в Риге.
На чемпионате мира в Латвии сыграют:
Защитники: Артём Зуб ("Оттава Сенаторз"), Иван Проворов ("Филадельфия Флайерз"), Никита Задоров ("Чикаго Блэкхокс"), Владислав Гавриков ("Коламбус Блю Джекетс"), Никита Нестеров ("Калгари Флэймз").
Нападающие: Михаил Григоренко ("Коламбус Блю Джекетс"), Александр Барабанов ("Сан-Хосе Шаркс").
Также сообщается, что защитник Николай Кныжов не сможет помочь сборной из-за травмы - игроку потребуется операция. В свою очередь нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич не сможет сыграть за сборную из-за отсутствия контракта на следующий сезон.
Напомним, чемпионат мира попадает под решение CAS по допинговому скандалу, поэтому на нём сборная России выступит под названием "Команда ОКР".
Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня, а сборная России сыграет на групповом этапе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.