За сутки выявлено 698 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,2%Дополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 698 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 698 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 17 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2249 больных Covid-19.
За последние сутки проведено 16 417 тестов на Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 450,4 случая. Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заразились 126 378 человек.