За сутки выявлено 698 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,2%

Умерли 17 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2249 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 16 417 тестов на Covid-19.