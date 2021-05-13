Чт, 13.05.2021
Сейчас главное - по возможности меньше собираться, особенно в общественных местах, проводить только индивидуальные консультации, при этом по возможности удаленно. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки

За сутки выявлено 698 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,2%
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Индия. ФОТО: PIYAL ADHIKARY/EPA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 698 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 17 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет
  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • шесть человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет,
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2249 больных Covid-19.

За последние сутки проведено 16 417 тестов на Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 450,4 случая. Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заразились 126 378 человек.

 
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