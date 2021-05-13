Видео ⟩ Джаред Лето танцует в шапке-ушанке под песню группы "Ленинград"
Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето в своих соцсетях поделился видео, на котором танцует в шапке-ушанке под песню "Дачники" группы "Ленинград".
Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето в своих соцсетях поделился видео, на котором танцует в шапке-ушанке под песню "Дачники" группы "Ленинград".
Этот ролик был специально записан для шоу "Вечерний Ургант" еще в 2015 году. Тогда артист обещал поклонникам, что возьмет с собой на гастроли шапку-ушанку и пельмени.
Русскоговорящие фолловеры артиста оценили видео и пригласили Лето вновь посетить Россию со своей группой 30 Seconds to Mars.
Напомним, ранее Джаред Лето общался в Instagram с блогером Настей Ивлеевой. Тогда девушка случайно попала в прямой эфир к знаменитому артисту, когда тот вел трансляцию в соцсети и общался с подписчиками.
Ивлеева почти не владеет английским, но несмотря на языковой барьер, знаменитостям удалось пообщаться - девушка отвечала на вопросы Джареда, рассказав, что она находится в Москве и сидит дома. Анастасия поделилась, что она и ее подписчики в шоке от происходящего.
"Английский язык покинул(а) чат", - прокомментировала Анастасия Ивлеева свою беседу с Джаредом.
По итогам беседы Джаред даже попросился в ее шоу. Прощаясь, Настя попросила Джареда дать ей "пять", а потом они сделали совместное селфи и поблагодарили друг друга.
🤘🏼🤘🏼🤘🏼⚡️⚡️ pic.twitter.com/jq8gw4Yj6P— JARED LETO (@JaredLeto) May 12, 2021