Видео ⟩ Джаред Лето танцует в шапке-ушанке под песню группы "Ленинград"

Этот ролик был специально записан для шоу "Вечерний Ургант" еще в 2015 году. Тогда артист обещал поклонникам, что возьмет с собой на гастроли шапку-ушанку и пельмени.

Русскоговорящие фолловеры артиста оценили видео и пригласили Лето вновь посетить Россию со своей группой 30 Seconds to Mars.

Напомним, ранее Джаред Лето общался в Instagram с блогером Настей Ивлеевой. Тогда девушка случайно попала в прямой эфир к знаменитому артисту, когда тот вел трансляцию в соцсети и общался с подписчиками.

Ивлеева почти не владеет английским, но несмотря на языковой барьер, знаменитостям удалось пообщаться - девушка отвечала на вопросы Джареда, рассказав, что она находится в Москве и сидит дома. Анастасия поделилась, что она и ее подписчики в шоке от происходящего.

"Английский язык покинул(а) чат", - прокомментировала Анастасия Ивлеева свою беседу с Джаредом.