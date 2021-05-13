KNAB проводит уголовно-процессуальную деятельность в Кекавской думе

Чтобы не повлиять на ход расследования, KNAB пока не дает дополнительных комментариев, но обещает сделать это, когда будет возможно.

Руководитель по связям с общественностью самоуправления Винета Витолиня подтвердила, что представители KNAB сегодня прибыли в Кекавскую думу, чтобы запросить необходимую информацию.

Она отметила, что Кекавская дума уже ранее сотрудничала с бюро и предоставляла необходимую информацию.

По словам Витолини, у нее нет данных о том, что в думе в связи с действиями KNAB кто-либо был задержан.

KNAB уже не в первый раз участвует в расследовании возможных нарушений в Кекавском крае. Прошлым летом прокуратура Рижского суда предъявила обвинение депутату Кекавского самоуправления и бывшему баскетболисту Айгару Витолсу (Союз "зеленых" и крестьян) за вымогательство взятки в размере 30 000 евро.

Еще одному человеку предъявлено обвинение в попытке взяточничества. KNAB возбудил уголовное дело.

Как тогда сообщало KNAB, Кекавская дума в 2017 году объявила конкурс на строительство канализационных и водопроводных сетей. 1 августа 2019 года должностное лицо самоуправления потребовало у предпринимателя, который выполнял строительные работы, взятку в размере 30 000 евро, чтобы самоуправление перечислило ему последний платеж за проведенные работы.

Должностное лицо было уличено во взяточничестве в результате следственного эксперимента.

Сообщалось также, что на момент задержания Витолс был первым заместителем председателя Кекавской краевой думы.