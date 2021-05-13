KNAB проводит уголовно-процессуальную деятельность в Кекавской думе
В четверг, 13 мая, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводит уголовно-процессуальные действия в Кекавском крае, подтвердили LETA в бюро.
В четверг, 13 мая, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводит уголовно-процессуальные действия в Кекавском крае, подтвердили LETA в бюро.
Руководитель по связям с общественностью самоуправления Винета Витолиня подтвердила, что представители KNAB сегодня прибыли в Кекавскую думу, чтобы запросить необходимую информацию.
Она отметила, что Кекавская дума уже ранее сотрудничала с бюро и предоставляла необходимую информацию.
По словам Витолини, у нее нет данных о том, что в думе в связи с действиями KNAB кто-либо был задержан.
KNAB уже не в первый раз участвует в расследовании возможных нарушений в Кекавском крае. Прошлым летом прокуратура Рижского суда предъявила обвинение депутату Кекавского самоуправления и бывшему баскетболисту Айгару Витолсу (Союз "зеленых" и крестьян) за вымогательство взятки в размере 30 000 евро.
Еще одному человеку предъявлено обвинение в попытке взяточничества. KNAB возбудил уголовное дело.
Как тогда сообщало KNAB, Кекавская дума в 2017 году объявила конкурс на строительство канализационных и водопроводных сетей. 1 августа 2019 года должностное лицо самоуправления потребовало у предпринимателя, который выполнял строительные работы, взятку в размере 30 000 евро, чтобы самоуправление перечислило ему последний платеж за проведенные работы.
Сообщалось также, что на момент задержания Витолс был первым заместителем председателя Кекавской краевой думы.
Хотя Витолс публично отверг подозрения во взяточничестве, он объявил, что уйдет в отставку с должности депутата до выяснения обстоятельств.