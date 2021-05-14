Фото ⟩ От Президентши до Инстасамки: Дарья Зотеева - блогер, рэперша или королева хайпа?

От Президентши до Инстасамки

Инстасамка бросила школу в 10-м классе. Известно, что причиной стала травля со стороны одноклассников. Учиться она больше не хотела, а начала работать, чтобы не зависеть от родителей.

У девушки есть младший брат и сестра. Еще в школьные годы она вместе с семьей перебралась сначала в Чехов, а чуть позже - в Москву. В подростковом возрасте занималась бальными танцами, посещала студию изобразительного искусства.

По рассказал самой Дарьи, страница в Instagram у нее появилась в 2016 году. Сначала у девушки был псевдоним Президентша. Она писала все, что думает о происходящем в стране и мире. Очень быстро блогер привлекла большую аудиторию, у нее появилось множество подписчиков.

Постепенно Зотеева приняла решение сменить имидж на более провокационный. Она стала называть себя Инстасамка, а в ее образе появились длинные ногти, пухлые губы и татуировки.

Instasamka ФОТО: скриншот видео

Нецензурная лексика и наглость

Дарья стала смелее и наглее. Она уже не стеснялась сквернословить и публиковать видео с нецензурной лексикой. К примеру, во время интервью Алене Жигаловой она постоянно использовала ненормативную лексику. Ведущая программы спросила Дарью о скандальном порновидео с ее участием в реалити-шоу "Битва престолов", которое попало в Сеть. Но девушка отказалась говорить на эту тему.

Однако в интервью Ксении Собчак продюсер проекта Валерий Комиссаров объяснил, что "слил" в Интернет видео порнографического содержания с Дарьей после того, как она посетила программу блогера Насти Ивлеевой. В рамках передачи Agent Show Настя поинтересовалась у Дарьи, почему она приняла участие в реалити-шоу "Битва престолов", если оно было явно "ужасным и тошнотворным".

Валерий Комиссаров ФОТО: скриншот видео

Продюсера оскорбил этот вопрос, и он решил отомстить Зотеевой. Валерий Яковлевич утверждает, что сама Дарья просила разместить откровенное видео в Сети ради релиза нового альбома. Позже блогер объяснила, что Комиссаров ее сам уговаривал отдать ему эту интимную запись. Кто кого пропиарил, до сих пор неясно!

Можно ли на хейтерах заработать?

Стоит сказать, что провокационный образ Инстасамки вызывает массу негативных комментариев и привлекает все больше хейтеров. Девушку то и дело пытаются разоблачить и указать аудитории, что их обманывают. Но армия подписчиков Дарьи продолжает расти.

Как рассказывала Зотеева, когда количество ее подписчиков стремительно выросло, она стала хорошо зарабатывать, смогла снять квартиру в Москве и помогла маме начать свой бизнес. Она также оплатила сестре обучение в Лондоне.