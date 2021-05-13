Официально: Финал Лиги чемпионов состоится не в Стамбуле
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 между "Манчестер Сити" и "Челси" был перенесён на стадион "Драгау" в Порту (Португалия). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 между "Манчестер Сити" и "Челси" был перенесён на стадион "Драгау" в Порту (Португалия). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Изначально встреча должна была пройти на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле, но после того как правительство Великобритании внесло Турцию в "красный список" стран с высоким уровнем распространения инфекции, английские болельщики не смогли бы поехать на финал из-за транспортных ограничений.
После того как зрители год не имели возможности ходить на стадионы, УЕФА счёл необходимым сделать всё возможное, чтобы болельщики обоих финалистов могли посетить матч.
УЕФА обсуждал перенос матча в Англию. Несмотря на все усилия Футбольной ассоциации Англии и английских властей, добиться необходимых исключений из правил карантина в Великобритании не удалось.
Поскольку Португалия находится у Англии в "зелёном списке", игрокам и болельщикам, которые посетят финал, не нужно будет проходить карантин по возвращении.
Матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 29 мая.