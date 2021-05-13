Официально: Финал Лиги чемпионов состоится не в Стамбуле

Изначально встреча должна была пройти на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле, но после того как правительство Великобритании внесло Турцию в "красный список" стран с высоким уровнем распространения инфекции, английские болельщики не смогли бы поехать на финал из-за транспортных ограничений.

После того как зрители год не имели возможности ходить на стадионы, УЕФА счёл необходимым сделать всё возможное, чтобы болельщики обоих финалистов могли посетить матч.

УЕФА обсуждал перенос матча в Англию. Несмотря на все усилия Футбольной ассоциации Англии и английских властей, добиться необходимых исключений из правил карантина в Великобритании не удалось.

Поскольку Португалия находится у Англии в "зелёном списке", игрокам и болельщикам, которые посетят финал, не нужно будет проходить карантин по возвращении.