Чт, 13.05.2021
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Илга Шуплинска, министр образования и науки

Официально: Финал Лиги чемпионов состоится не в Стамбуле

Стадион "Драгау" в Порту ФОТО: AP/Scanpix

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 между "Манчестер Сити" и "Челси" был перенесён на стадион "Драгау" в Порту (Португалия). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. 

Изначально встреча должна была пройти на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле, но после того как правительство Великобритании внесло Турцию в "красный список" стран с высоким уровнем распространения инфекции, английские болельщики не смогли бы поехать на финал из-за транспортных ограничений.

После того как зрители год не имели возможности ходить на стадионы, УЕФА счёл необходимым сделать всё возможное, чтобы болельщики обоих финалистов могли посетить матч.

УЕФА обсуждал перенос матча в Англию. Несмотря на все усилия Футбольной ассоциации Англии и английских властей, добиться необходимых исключений из правил карантина в Великобритании не удалось.

Поскольку Португалия находится у Англии в "зелёном списке", игрокам и болельщикам, которые посетят финал, не нужно будет проходить карантин по возвращении.

Матч "Манчестер Сити" - "Челси" состоится 29 мая.

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