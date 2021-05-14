Фото ⟩ Стартует второй сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" про 90-е годы с музыкой группы "Кино"

Герои сериала повзрослеют на один год. Вместе с премьерой драмы телеканала ТНТ сюжет шагнет в лето 1994-го, когда по всей стране возникали финансовые пирамиды, в городах орудовали банды, заводы отходили в частные руки, а четверо подростков - Санька, Женька, Вовка и Илюша - столкнулись с чувством первой любви и взрослыми проблемами.

Сериал "Мир! Дружба! Жвачка!" продолжит рассуждать о девяностых и явлениях ушедшей эпохи, но сделает это уже через иные фильтры. В сюжете стало меньше ностальгии - ей на смену пришли трудности сразу нескольких поколений. Одной из главных тем нового сезона стал переход из детства во взрослую жизнь, и для режиссера сериала Антона Федорова было важно показать становление четверки подростков на фоне окружающих их людей и событий.

Новые 8 серий расскажут о семье Рябининых, которая никак не может оправиться от событий лета 93-го. Надежда тянет на себе всю семью, работая в инвестиционном фонде "Виталинвест". Ее муж - безработный писатель Федор - затеял в квартире вечный ремонт и стал больше общаться с мамой, пытаясь разобраться в себе. Санька тем временем готовится встречать Женьку, вернувшуюся из Германии, потому что её родители не смогли ужиться вместе и расходятся. Вовка пытается заработать хоть какие-то гроши, пока из его квартиры за долги выносят мебель и технику, а отцу платят зарплату акциями. Илюша все больше теряет связь с реальностью, увлекшись фэнтезийным миром вселенной "Властелина колец". Никуда не делось противостояние кавказцев и афганцев, которых теперь возглавляют сын Зураба Бесо и Витя - и никто не знает, что Алик выжил.

Во втором сезоне сыграли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Фёдор Рощин, Юра Борисов, Никита Павленко, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Артур Бесчастный, Гиорги Ратишвили, Полина Гухман, Ксения Трейстер, Лариса Удовиченко, Александр Половцев, Анатолий Журавлёв, Дмитрий Куличков и другие.

ФОТО: NADYA SAVITSKAYA

Также "Мир! Дружба! Жвачка!" по-новому зазвучит - к, уже ставшему знаковым, саундтреку Романа Литвинова (Mujuice) добавились композиции группы "Кино" в новой аранжировке, созданные специально для сериала ТНТ.

"Подход к работе во втором сезоне сильно отличался от первого – это ни в коем случае не повтор прошлогодней истории, а более взрослая, драматичная сюжетная линия, в которой было важно сделать акцент на проблемах разных поколений. Во втором сезоне мы застаём наших героев на стадии, когда заканчивается детская рефлексия, начинается взрослая жизнь и поиск себя. Одновременно взрослые персонажи пытаются собрать из осколков то, что разрушилось в их жизнях. В этот момент налаживается мостик между поколениями, который поможет героям объединиться, чтобы вместе пойти на перемены",- говорит режиссер Антон Фёдоров.

ФОТО: Пресс-фото

Юра Борисов, исполнитель роли Алика: "Алика на его пути ждут большие испытания, и возникает вопрос, сможет ли он их преодолеть, хватит ли ему сил. Если в первом сезоне он был человеком, который празднует жизнь, прикрывая этим праздником свою боль, то во втором - Алик платит за все, что натворил. Как говорят создатели сериала, сюжетная линия Алика - это история русского богатыря, который упал и пытается встать".

"В начале всей истории Санька был ребенком, но уже из первого сезона вышел достаточно суровым. Во втором сезоне произойдет много серьёзных событий – для него, для его семьи. Санька взрослеет и кардинально меняется, в течение лета 1994-го года он становится самостоятельным. Если первый сезон был, скорее, сказкой, то второй – намного серьезнее, взрослее и драматичнее", - отмепчает исполнитель роли Саньки Егор Губарев.