Чт, 13.05.2021
Сейчас главное - по возможности меньше собираться, особенно в общественных местах, проводить только индивидуальные консультации, при этом по возможности удаленно. Илга Шуплинска, министр образования и науки
Илга Шуплинска, министр образования и науки

"Я ни о чем не жалею": Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Мария Колесникова ФОТО: Reuters/ScanPix

Мария Колесникова - член штаба Виктора Бабарико, входит в президиум Координационного совета. Но что важнее, она вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало - одна из трех женщин, ставших символами протеста. Сейчас она единственная находится в Беларуси: когда ее пытались вывезти за пределы страны, она разорвала паспорт. Марию арестовали 9 сентября 2020 года.

Сейчас ей предъявлено окончательное обвинение по трем уголовным статьям. Они не уточняются, но дело Колесниковой объединено с делом юриста Максима Знака. Можно предположить, что и статьи те же: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата власти неконституционным путем и создание экстремистского формирования и руководство им.

В аккаунте Марии в Facebook появилось публичное обращение:

"12 мая год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас - я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас",

- написано от имени Колесниковой.

Известно, что аккаунт после того, как она оказалась в тюрьме, ведет ее сестра.

По словам адвоката Максима Знака Дмитрия Лаевского, он не может разглашать какие-либо сведения о ходе следствия и даже фамилии следователей. Он отмечает, что обвинение Знака "состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно неясно, в чем именно заключаются действия Знака, расцененные следствием как преступление".

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