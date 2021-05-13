"Я ни о чем не жалею": Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Сейчас ей предъявлено окончательное обвинение по трем уголовным статьям. Они не уточняются, но дело Колесниковой объединено с делом юриста Максима Знака. Можно предположить, что и статьи те же: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата власти неконституционным путем и создание экстремистского формирования и руководство им.
В аккаунте Марии в Facebook появилось публичное обращение:
"12 мая год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас - я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас",
- написано от имени Колесниковой.
Известно, что аккаунт после того, как она оказалась в тюрьме, ведет ее сестра.
По словам адвоката Максима Знака Дмитрия Лаевского, он не может разглашать какие-либо сведения о ходе следствия и даже фамилии следователей. Он отмечает, что обвинение Знака "состоит из абстрактных формулировок, из которых абсолютно неясно, в чем именно заключаются действия Знака, расцененные следствием как преступление".