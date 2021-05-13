"Я ни о чем не жалею": Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

"12 мая год назад я приняла самое важное решение в моей жизни. Понимая все риски и высокую вероятность, что я окажусь там, где я сейчас - я с радостью стала частью команды Виктора Дмитриевича. Ни на секунду не жалею о своем решении и сейчас",