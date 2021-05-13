Сейм распустил Дундагскую краевую думу

Парламент решил объявить законопроект о роспуске думы срочным и рассмотрел его в обоих чтениях за одно заседание.

Приняв специальный закон, Сейм распустил Дундагскую думу, которая не смогла обеспечить выполнение установленных законом обязанностей и задач, интересы государства и жителей соответствующей административной территории также не были соблюдены.

Главой временной администрации Дундагского краевой думы назначен ведущий эксперт Министерства охраны среды и регионального развития Арнис Шултс, заместителем главы временной администрации назначена директор департамента финансового надзора и финансирования самоуправлений Министерства финансов Инта Комисаре, а членом временной администрации - директор юридического департамента Министерства земледелия Синтия Думбровска.

Согласно закону, временная администрация должна выполнять функции думы местного самоуправления и обеспечивать непрерывность работы ее органов, а также финансово-хозяйственную деятельность думы. Глава временной администрации должен будет исполнять обязанности председателя Дундагской краевой думы.

Руководителю временной администрации и ее членам будет разрешено совмещать новые должности с прежними.

Временная администрация будет действовать до того дня, когда вновь избранная дума Талсинская края, в который войдет Дундага, соберется на первое заседание. Работа администрации будет обеспечиваться и финансироваться из бюджета муниципалитета Дундагского края.

Планируется, что закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения.

Как сообщалось ранее, министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс постановил инициировать роспуск Дундагской краевой думы, так как она не приняла решения об избрании председателя и заместителя председателя думы.

Дундагское краевое самоуправление уже длительное время формально работает без руководства - в январе с должностей ушли председатель краевой думы Алдис Фелтс и его заместитель Янис Мауриньш, представляющие объединение избирателей "Нашим людям".