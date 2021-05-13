NA предложит изменить коалиционный договор и постарается получить портфель министра экономики

Он сказал, что решение премьера требовать отставки министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из партии KPV LV в NA, считает ошибочным, но уважает.

Дзинтарс напомнил, что Кариньш стал премьером на основе соглашения, подписанного всеми партнерами по коалиции. Также он напомнил, что договор разрабатывался в условиях, когда у KPV LV было значительно больше депутатов, которые поддерживали коалицию.

Поэтому NA предложит Кариньшу и партнерам по коалиции внести изменения в договор. "То, что такие изменения будут, уже никто не отрицает. Без них не обойтись", - сказал лидер объединения, добавив, что НО готово взять на себя ответственность за Минэкономики и доверить управление министерством Витенбергсу.

Дзинтарс сообщил, что в пятницу запланированы переговоры коалиции, и NA пойдет на них с упомянутыми предложениями.