Эстония смягчает ограничения: откроются рестораны, театры и кинозалы

Правительство одобрило распоряжение, которое позволяет с понедельника, 17 мая, вернуться к очному обучению всем учащимся, которые до сих пор должны были учиться удаленно. Также с 17 мая смягчатся ограничения на некоторые виды деятельности вне помещений. Ограничения продолжат смягчаться 24 мая и 31 мая. По сравнению с принятым во вторник концептуальным решением предельная заполняемость помещений торговли и обслуживания увеличена с 25 до 50 процентов.

С 17 мая к контактному обучению в Эстонии будут допущены все те учащиеся общеобразовательных, профессиональных, прикладных высших учебных заведений и университетов, которые до сих пор должны были учиться дистанционно.

При проведении учебной работы нужно считаться с общими требованиями по охране здоровья и рекомендациями и распоряжениями Министерства образования и науки и Департамента здоровья. В помещениях нужно обеспечивать хорошее качество воздуха за счет проветривания или вентиляции.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и повышение квалификации с 17 мая на свежем воздухе разрешается проводить в группах до 25 человек, включая руководителя. Максимально в занятиях могут принимать участие до 10 групп, которые не контактируют друг с другом, то есть в целом 250 человек.

С 31 мая в помещениях вновь разрешены тренировки, а также молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение и курсы повышения квалификации в группах до 10 человек. Помещения необходимо заполнять не более чем на 25%, одновременно в этих видах деятельности может принимать участие не более 100 человек, группы не должны пересекаться между собой. Групповое ограничение не действует в отношении учеников одного класса или учебной группы.

Спортивные соревнования, спортивные и физкультурные мероприятия с 17 мая вне помещений можно проводить в группах до 25 человек, мероприятие должно завершиться не позднее 22.00. Максимально в мероприятии может участвовать до 10 групп, то есть в целом 250 человек.

С 17 мая разрешены соревнования в спорте больших достижений, если вне помещений в них принимает участие до 250 человек, а внутри помещений - до 100 человек. Кроме того, в помещениях и вне их могут соревноваться также спортсмены, участвующие в чемпионатах и кубковых соревнованиях Эстонии. Другие виды соревнований в помещениях запрещены.

Публика на соревнования и мероприятия не допускается.

Участники соревнований высокого уровня допускаются в Эстонию для выступлений или выполнения профессиональных обязанностей в том случае, если по прибытии сдадут тест на коронавирус, результат которого будет отрицательным, или не представляют угрозы заражения.

С 17 мая посетители смогут находиться на открытой территории музеев и выставочных комплексов (в том числе в зоопарке) с соблюдением требования заполняемости до 50%. Территория должна закрыться для посетителей в 22.00.