Латвия поднялась на шестое место в ЕС по заболеваемости Covid-19

На прошлой неделе по этому показателю Латвия занимала 8-е место.

По оценкам ECDC ситуации за предыдущие две недели (с 26 апреля по 9 мая), кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии составляет 453,3 случая. До начала текущей недели 14-дневный кумулятивный показатель в Латвии был выше, чем на Кипре, в Литве, Нидерландах, Швеции и Хорватии.

Самый высокий уровень инфицирования коронавирусом в настоящее время зафиксирован на Кипре - 797,6 случая на 100 000 населения, а самый низкий в Исландии - 24,7 случая на 100 000 населения.

В Эстонии кумулятивный показатель на 100 000 населения снизился до 373,1 случая за последние две недели, и она занимает 9-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве кумулятивный показатель вырос до 599,5 случая за последние две недели и, по данным ECDC, в настоящее время уступает только Кипру.

В Латвии также вырос 14-дневный показатель смертности с диагнозом Covid-19, составив в конце прошлой недели 57,7 случая на миллион жителей.

По этому показателю Латвия поднялась на 11-е место среди стран ЕС и ЕЭЗ с самой высокой смертностью.

Самые высокие показатели смертности с Covid-19 на миллион жителей за последние две недели были в Венгрии, Хорватии и Болгарии. В Литве соответствующий показатель составляет 67,3, в Эстонии - 45,9.

Латвия также все еще находится в красной зоне карты предупреждений о поездках ECDC, в которую в настоящее время входит большинство других европейских стран. В красной зоне находятся европейские регионы с 14-дневной кумулятивной заболеваемостью от 150 до 500 случаев на 100 000 жителей.

В странах Балтии в темно-красной зоне карты, показывающей, что 14-дневный кумулятивный показатель на 100 000 населения превышает 500 случаев, все еще находится регион Вильнюса в Литве. Остальная Литва, как и Латвия и Эстония, находится в красной зоне.

В темно-красной зоне находятся Швеция и Кипр, а также некоторые регионы Франции, Нидерландов и Хорватии.

Португалия, большая часть Ирландии, а также регионы Норвегии, Финляндии, Испании, Греции, Италии, Австрии и Чехии находятся в оранжевой зоне с 14-дневным кумулятивным показателем от 25 до 150 случаев на 100 000 населения.

Исландия, а также северная часть Финляндии и Норвегия находятся в зеленой зоне, где кумулятивный показатель за две недели на 100 000 населения составляет менее 25 случаев.