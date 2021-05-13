Милошевич в концовке матча принёс "Риге" победу над "Спартаком"
В четверг, 13 мая, "Рига" на своём поле одержала победу над юрмальским "Спартаком", которая позволила действующему чемпиону возглавить турнирную таблицу.
В четверг, 13 мая, "Рига" на своём поле одержала победу над юрмальским "Спартаком", которая позволила действующему чемпиону возглавить турнирную таблицу.
В первом тайме рижане чаще владели мячом и создавали моменты, но несмотря на это, счёт в этой встрече открыл "Спартак". На 25-й минуте гости организовали контратаку, которую завершил нигериец Ричард Эмека Фрайдей.
До перерыва "Рига" могла сравнять счёт, но мяч после удара Стефана Милошевича угодил в штангу ворот "Спартака".
Второй тайм также прошёл под контролем подопечных Дениса Лактионова, которые сравняли счёт на табло на 72-й минуте. Автором гола стал бразилец Фелипе Бризола. Всего три минуты спустя "Спартак" остался в меньшинстве - вторую жёлтую карточку заработал Абиодун Огуннйи.
В концовке встречи "Рига" активно штурмовала ворота "Спартака" и это принесло плоды на 89-й минуте - автором победного гола стал Стефан Милошевич, для которого этот мяч стал 11-м в этом сезоне.
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