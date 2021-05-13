Милошевич в концовке матча принёс "Риге" победу над "Спартаком"

Матч проходил на стадионе в Межапарке и завершился победой "Риги" со счётом 2:1.

В первом тайме рижане чаще владели мячом и создавали моменты, но несмотря на это, счёт в этой встрече открыл "Спартак". На 25-й минуте гости организовали контратаку, которую завершил нигериец Ричард Эмека Фрайдей.

До перерыва "Рига" могла сравнять счёт, но мяч после удара Стефана Милошевича угодил в штангу ворот "Спартака".

Второй тайм также прошёл под контролем подопечных Дениса Лактионова, которые сравняли счёт на табло на 72-й минуте. Автором гола стал бразилец Фелипе Бризола. Всего три минуты спустя "Спартак" остался в меньшинстве - вторую жёлтую карточку заработал Абиодун Огуннйи.

В концовке встречи "Рига" активно штурмовала ворота "Спартака" и это принесло плоды на 89-й минуте - автором победного гола стал Стефан Милошевич, для которого этот мяч стал 11-м в этом сезоне.

Серб возглавляет список бомбардиров чемпионата Латвии, опережая идущего на втором месте Юнусу Муриталу из "Метты" на четыре гола.