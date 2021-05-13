Видео ⟩ В Иманте задержали мужчину за ограбление квартиры: он был судим 11 раз

Государственная полиция сообщила LETA, что ночью 26 апреля, когда хозяина квартиры на первом этаже не было дома, выбив пластиковое окно, в квартиру вошел грабитель 1978 года рождения, а его сообщник 1979 года ждал снаружи и наблюдая за окрестностями.

На тот момент полиция уже шла по стопам мужчин.

Сначала полиция задержала мужчину 1979 года рождения рядом с домом. У него были обнаружены различные украденные из квартиры вещи, которые грабитель, вошедший в квартиру, сумел передать через окно. Было украдено домашнее имущество, в том числе одежда, духи, портативное зарядное устройство и другие предметы.

Воры также планировали украсть компьютер, но он был слишком большой, чтобы его можно было вытащить через окно.