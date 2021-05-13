Видео ⟩ В Иманте задержали мужчину за ограбление квартиры: он был судим 11 раз
В Риге, в районе Иманта, Государственная полиция задержала двух мужчин за ограбление квартиры. Один из них уже был судим 11 раз.
В Риге, в районе Иманта, Государственная полиция задержала двух мужчин за ограбление квартиры. Один из них уже был судим 11 раз.
Государственная полиция сообщила LETA, что ночью 26 апреля, когда хозяина квартиры на первом этаже не было дома, выбив пластиковое окно, в квартиру вошел грабитель 1978 года рождения, а его сообщник 1979 года ждал снаружи и наблюдая за окрестностями.
На тот момент полиция уже шла по стопам мужчин.
Сначала полиция задержала мужчину 1979 года рождения рядом с домом. У него были обнаружены различные украденные из квартиры вещи, которые грабитель, вошедший в квартиру, сумел передать через окно. Было украдено домашнее имущество, в том числе одежда, духи, портативное зарядное устройство и другие предметы.
Воры также планировали украсть компьютер, но он был слишком большой, чтобы его можно было вытащить через окно.
Когда грабитель 1978 года рождения покинул квартиру через окно, он сразу же попал в руки полиции. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции за кражи, совершенные при проникновении в квартиры первого и второго этажей через окна. Ранее он был судим 11 раз за преступления против собственности.