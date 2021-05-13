Чт, 13.05.2021
Если бы ограничения на передвижение были введены быстрее и шире, это бы существенно затормозило быстрое распространение инфекции, и это утверждение актуально и сегодня Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель Комиссии независимых экспертов ВОЗ
Эллен Джонсон-Серлиф, сопредседатель Комиссии независимых экспертов ВОЗ

Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в пяти городах Латвии

Резекне ФОТО: JOPstock/shutterstock.com

Из 698 случаев заражения Covid-19, выявленных за прошлые сутки, 32% были зарегистрированы в Риге, но относительно большее количество случаев заражения было также обнаружено в Елгаве, Даугавпилсе, Резекне и Талсинском крае, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Вчера, 12 мая, в Риге был зарегистрирован 221 новый заболевший Covid-19, а общее количество заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2813 человек.

В Елгаве выявлено 25 новых случаев, а за последние две недели количество заболевших снизилось до 320.

В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 23 новых случая Covid-19, а общее количество заболевших за 14 дней увеличилось до 272 человек.

И в Резекненском, и в Талсинском краях было выявлено 22 новых заболевших, а общее число случаев за 14 дней увеличилось до 172 жителей в Резекненском крае и 154 жителей в Талсинском крае.

В Лиепае и Вентспилсе вчера зарегистрирован 21 новый заболевший, в Огрском крае - 17, а в Кулдиге и Мадонском крае - по 15 новых заболевших.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 2813, Елгаве - 320, Даугавпилсе - 272, Лиепае - 226, Вентспилсе - 202, Юрмале - 193, Тукумском крае - 185, Резекненском крае - 172, Бауском и Огрском краях - по 156 человек, в Талсинском крае - 154 человека. В Яунпиебалгском, Наукшенском, Неретском и Вайнодском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.

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