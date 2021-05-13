Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в пяти городах Латвии

Вчера, 12 мая, в Риге был зарегистрирован 221 новый заболевший Covid-19, а общее количество заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2813 человек.
В Елгаве выявлено 25 новых случаев, а за последние две недели количество заболевших снизилось до 320.
В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 23 новых случая Covid-19, а общее количество заболевших за 14 дней увеличилось до 272 человек.
И в Резекненском, и в Талсинском краях было выявлено 22 новых заболевших, а общее число случаев за 14 дней увеличилось до 172 жителей в Резекненском крае и 154 жителей в Талсинском крае.
В Лиепае и Вентспилсе вчера зарегистрирован 21 новый заболевший, в Огрском крае - 17, а в Кулдиге и Мадонском крае - по 15 новых заболевших.
Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 2813, Елгаве - 320, Даугавпилсе - 272, Лиепае - 226, Вентспилсе - 202, Юрмале - 193, Тукумском крае - 185, Резекненском крае - 172, Бауском и Огрском краях - по 156 человек, в Талсинском крае - 154 человека. В Яунпиебалгском, Наукшенском, Неретском и Вайнодском краях за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного случая заражения Covid-19.