Главное за 13 мая ⟩ Новые решения правительства и трагическая авария c Ferrari под Саласпилсом

События дня:

Сегодня, 13 мая, Кабинет министров на внеочередном заседании обсудил эпидемиологическую ситуацию в стране, ограничения из-за Covid-19, послабления для вакцинированных и меры господдержки налогоплательщиков. После заседания состоялась пресс-конференция, на которой правительство сообщило о новых решениях. RUS TVNET собрал главное:

Правительство согласовало постепенную отмену ограничений в отношении привитых

Может начаться вакцинация подростков старше 16 лет

AstraZeneca больше не будет использоваться в качестве приоритетной вакцины

Привитым от Covid-19 разрешили не соблюдать самоизоляцию после поездок

Уроки вождения разрешили брать всем тем, кто начал обучение

В Риге, в районе Иманта, Государственная полиция задержала двух мужчин за ограбление квартиры. Один из них уже был судим 11 раз. Из квартиры было украдено домашнее имущество, в том числе одежда, духи, портативное зарядное устройство и другие предметы.

Прошедшей ночью в Саласпилсском крае водитель не справился с управлением автомобилем Ferrari 458, в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Авария произошла около часа ночи на дороге Улброка - Огре. Водитель Ferrari 458 съехал с проезжей части и врезался в дерево. Полиция сообщила, что обнаруженные - женщина 1991 года рождения и мужчина 1993 года рождения. Погибшие - жители Латвии.

Рижский окружной суд 12 мая приговорил бывшего бригадного генерала Юриса Вецтиранса к двум годам лишения свободы за наезд на человека. Авария произошла 19 июня 2020 года, когда Вецтиранс на автомобиле Nissan X-Trail сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 86-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.

Туроператор Alida tūrs внесен в "черный список" Центра защиты прав потребителей (PTAC). Решение приняла Комиссия по разрешению потребительских споров PTAC. Компания вовремя не выплатила деньги клиенту, когда тот решил расторгнуть договор.

В четверг, 13 мая, в школе № 27 российского города Благовещенска были временно прекращены занятия. Причиной стал сигнал о возможной чрезвычайной ситуации. Поводом к приостановке деятельности школы стало сообщение в социальных сетях, которое оставил 17-летний школьник из Тамбовского района. В комментариях под видео о смертоносном нападении на школу в Казани тот написал, что "сделает то же самое" в школе в Благовещенске. Школьник использовал ник "Бог Вам судья". Подросток был оперативно задержан. Следователям он заявил, что "просто пошутил".

Коронавирус:

За сутки выявлено 698 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,2%. Умерли 17 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения составил 450,4 случая. За прошедшие сутки было госпитализировано 83 пациента с Covid-19, 64 пациента выписаны, таким образом, общее количество пациентов с Covid-19 в больницах - 660 человек.