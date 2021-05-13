Латвийский гребец-байдарочник Роберт Акменс завоевал путёвку на Олимпиаду

Победителем Европейской олимпийской квалификации стал россиянин Евгений Луканцов, который на дистанции 200 метров показал время 35,82 секунды. Акменс расположился сразу за ним, уступив 0,61 секунды. Третьим стал словак Вид Дебеляк, уступивший победителю 0,67 секунды.

В национальном отборе на дистанции 200 метров Роберт Акменс в квалификации опередил ведущего латвийского гребца-байдарочника последнего десятилетия Алексея Румянцева.

В венгерском Сегеде стартовали и другие латвийские гребцы-байдарочники, но ни Мадаре Алдине (200 и 500м), ни Алдису Вилде (1000м), ни Роберту Лагздиньшу (1000м) не удалось завоевать путёвку в Токио.

Путёвки на Олимпийские игры в Европейской зоне достаются первым двум спортсменам, показавшим лучшее время на своей дистанции. Ещё одна возможность отобраться на Олимпиаду будет на следующей неделе в России, где пройдёт этап Кубка мира.