RUS TVNET продолжает освещать события в Беларуси в нашем регулярном обзоре. Сегодня наш гость - Анна Барабан, эксперт по международным отношениям. Что кроется за "декретом Лукашенко"? Чем чреваты новые санкции ЕС? Готова ли Европа распахнуть кубышку для Беларуси после того, как падет режим диктатуры?

Эту неделю Беларусь пребывала в праздном настроении: торжества по случаю Дня Победы плавно перетекли в светлую печаль Радуницы. И даже бомбический президентский декрет о том, кто будет управлять страной в случае военного переворота, подписанный аккурат 9 мая, особого ажиотажа не вызвал – весеннее солнышко и длинные выходные политической активности отнюдь не способствуют.

Геополитический излом

Празднование Дня Победы в Беларуси, традиционно, прошло очень красиво и с размахом. А во время торжественного ритуала чествования государственных символов – флага и герба, Александр Григорьевич выступил с душевной речью, по сути, призвав народ к национальному примирению.

"Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. 2

Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние. Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. - Давайте наконец поймем, что другой земли у нас не будет и никто нам ее не подарит".

Президент обратил внимание, что начался жестокий, порой кровавый передел мира. "И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться - и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку. Потому что мы волею судьбы и Господа, расположены на геополитическом изломе", - отметил глава государства.

Он напомнил, что Беларусь всегда становилась ареной чужих войн, белорусский народ топтали и убивали - и стариков, и младенцев. "Неужели кому-то хочется снова повторить это в Беларуси? Мы не должны этого допустить".

Экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская сделала в своем праздничном выступлении несколько иные акценты: "Это праздник со слезами на глазах. Ведь война стала огромной трагедией для всего мира – и особенно для Беларуси.

Мы все с детства помним, что за четыре года войны погиб каждый третий житель нашей страны. Это не праздник про "можем повторить". Это история про "никогда вновь"". 2

"Сейчас мы слишком хорошо знаем, что люди не должны умирать и жертвовать своими жизнями ради чьих-то амбиций. Что каждая война и каждое насилие ужасно в любом своем проявлении. Но почти 80 лет спустя мы видим, что не все вынесли этот урок. Есть те, кто манипулирует исторической трагедией целого народа, чтобы очернить нынешних борцов за независимость. Есть те, кто использует в пропаганде героев, которые сражались за нашу свободу 76 лет назад. Есть те, кто готов потратить почти миллион рублей на салюты и концерты, но ничего не подарить ветеранам к их празднику (и спешно начинает выплачивать компенсации, только когда белорусы сами уже начали собирать средства ветеранам)", - заявила она.

И добавила, что с нетерпением ждет, чтобы "наш общий День победы пришел как можно скорее", - цитирует своего лидера штаб Светланы Тихановской.

Президентский декрет

Вишенкой на торте стало подписание "Декрета о защите суверенитета и конституционного строя". О необходимости такого документа глава страны заговорил сразу же после феерической истории с разоблачением заговора, инспирированного, по версии КГБ, западными спецслужбами, цель которого - убийство президента и его семьи, переворот и захват власти.

Документ лаконичный, но емкий. "В случае гибели Президента Республики Беларусь, в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера: незамедлительно, на основании решения Совета Безопасности Республики Беларусь, на территории страны вводится чрезвычайное или военное положение".

Власть переходит к Совету Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. Приказы этого органа подлежат незамедлительному исполнению. В том числе в его полномочия входит организация выборов.

Народу же предписывается сидеть по домам, а не глазеть на революцию. Предполагается установление ограничений на свободу передвижения; запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий; запрещение проведения забастовок; установление комендантского часа; обеспечение безопасности лиц и объектов и т.д. и т.п..

Аналитики считают, что у документа немало минусов. Так, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич в интервью Tut.by отметил, что весьма рискованно в экстремальной для страны ситуации давать такие судьбоносные полномочия людям, имеющий весьма разный политический опыт: "Некоторые из них и правда имеют опыт госдеятельности, некоторые - заняты своими узкими вопросами. Каким образом в итоге сложится политическая коалиция, которая будет принимать решение, будет ли там какой-то консенсус, как будут решаться конфликты — абсолютно непонятно. В результате вместо того, чтобы быть каким-то механизмом стабилизации, устойчивости этой системы, такой декрет скорее будет закладывать риски для ее существования, что может привести к непредсказуемым последствиям.".

В свою очередь политолог Артем Шрайбман считает, что такой документ, если рассматривать его как самостоятельную единицу, политически бесплоден. Однако, можно предположить, что это лишь первая ласточка: "Думаю, что это один из шагов навстречу большей роли Совбеза, а не единственное эпохальное решение, потому что уж слишком нефункционален этот декрет в сегодняшнем виде".

Репрессии продолжаются

А между тем, сразу после праздничной неги, репрессии продолжились с новой силой. Вчера были предъявлены обвинения оппозиционерке Марии Колесниковой: ей вменяются призывы к действиям, вредящим нацбезопасности, создание экстремистского формирование и участие в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, - сообщает Deutsche Welle. Статьи тяжелейшие и ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Свободную прессу же вообще загнали в угол, что побудило Белорусскую ассоциацию журналистов написать открытое письмо властям, с призывом прекратить "охоту на ведьм". Его подписали свыше 150 акул пера, сообщает Naviny.by.

В письме говорится, что власти хотят превратить журналистику в сферу обслуживания: кто поет в унисон власть имущим, тот хороший, а альтернативное мнение карается репрессиями. Сейчас за решеткой по уголовным делам томится 11 журналистов. Печатную прессу, позволяющую инакомыслие, просто выкидывают с рынка – отказываются включать в подписной каталог и продавать в киоске: с таким произволом столкнулись с десяток изданий.

Медиа вынуждены переходить в интернет, но и там им не дают вздохнуть полной грудью. "Власти блокировали доступ к большинству независимых интернет-изданий, преследуют блогеров, администраторов YouTube- и Telegram-каналов, местных чатов, комментаторов соцсетей, - говорится в обращении. Усилилось и давление на журналистов. Почти 500 задержаний и 100 арестов только за прошлый год! Их каждодневно преследуют за выполнение профессиональных обязанностей", - цитирует послание БелаПАН.

И этого властям кажется мало – законодательные гайки закручиваются все жестче. Ассоциация призывает власти освободить из неволи всех, кто попал туда за то, что честно выполнял свой профессиональный долг, объективно освещая события, а также дать возможность полноценно работать независимым медиа и не ставить им палки в колеса.

Грядут санкции

Понятно, что нынешним властям все громкие заявления свободомыслящих персон – как слону дробина. Но капля камень точит, а международная общественность внимательно следит за тем, как в Беларуси попирается демократия. И на подходе – 4-ый пакет санкций Евросоюза, который должны вот-вот огласить.

"В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь они нацелены на польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет одобрен в ближайшие недели. Это будет еще один пакет санкций, учитывающий все происходящее в стране, в том числе действия режима в отношении польской общины", цитирует верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля портал Naviny.by.

Однако белорусские власти не собираются молча и безропотно терпеть "диктат Запада". Так, еще в начале мая Александр Лукашенко, обсуждая с премьер-министром Романом Головченко экономические вопросы, затронул и тему санкций. И, в свойственном ему манере, обрисовал "наш ответ Чемберлену" жестко и недвусмысленно: "Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат". И попросил главу правительства предоставить ему информацию о наиболее крупных европейских проектах в Беларуси и предприятиях, созданных на территории страны, а заодно и по западным гуманитарным программам.

На эпитеты в адрес "этих некоммерческих организаций, иностранных агентов, разного рода бандитов, которые устраивают здесь обдираловку и прочее", батька не скупился. И недвусмысленно намекнул на торговые ограничения для тех, кто поднимает хвост: мол, если им плохо сотрудничать с нормальной Беларусью в центре Европы, то придется возить грузы окольными путями. "Будут ходить по Балтике, перевозить грузы, и вокруг Испании — в Средиземное море и через Черное море", - цитирует главу страны БЕЛТА.

И припечатал: "Мы защищаем свою страну. Нас что за это санкциями по голове? Поэтому надо отвечать. А так мы по-белорусски: голову спрячем в песок, как страусы, и думаем, ну ладно, выдержим, вытерпим. Нет. Нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна".

Запад нам поможет

А тем временем прогрессивная Европа рассказала, как будет помогать белорусскому народу после того, как страна избавится от режима диктатуры и ступит на стезю демократии.

10 мая Светлана Тихановская в онлайн-режиме пообщалась с генеральным директором департамента Еврокомиссии по политике добрососедства и переговорам по расширению Мацеем Поповски: на встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси, - сообщает Naviny.by

План предполагает финансовую макропомощь для экономики Беларуси на всех фронтах, а также поддержку политических и экономических реформ: свои закрома распахнут Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и т.п. Подготовка к реализации Плана предусматривает возможность проведения таких мероприятий как Форум инвесторов для новой Беларуси и конференцию доноров.

Правда, вступит он в силу лишь после того, как нынешний режим падет – наступит переходный период и в Беларуси будут проведены новые свободные выборы.

Светлана Тихановская призвала еврочиновников поторопиться с завершением разработки документа и озвучить предполагаемый объем поддержки – чтобы белорусское гражданское общество, на которое давят власти, знало, какой рог изобилия изольется на страну, после того, как в Беларуси наступят демократические перемены.