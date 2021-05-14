За сутки выявлено 666 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,4%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 666 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 666 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли 8 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:
За последние сутки проведено 15 153 теста на Covid-19, доля положительных тестов - 4,4%.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 450,4 случая до 445,3.
Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заразились 127 053 человека.