За сутки выявлено 666 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,4%

Умерли 8 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки проведено 15 153 теста на Covid-19, доля положительных тестов - 4,4%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 450,4 случая до 445,3.