Пт, 14.05.2021
Люди рады не то что еде и напитку, люди рады сесть на стул и есть за столом, а не на капоте машины". Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija
Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija

За сутки выявлено 666 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 4,4%

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 666 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли 8 человек с коронавирусом в возрасте от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

За последние сутки проведено 15 153 теста на Covid-19, доля положительных тестов - 4,4%.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения снизился с 450,4 случая до 445,3.

Всего за время пандемии в Латвии Covid-19 заразились 127 053 человека.

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