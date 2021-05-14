Больше никаких масок! Льготы для вакцинированных жителей в США

Директор CDC пояснила, что каждый, кто полностью вакцинировался, может принимать участие в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе без маски или дистанции.

"Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Мы все очень ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни", - со ссылкой на CNBC слова Рошель Валенски приводит "Медуза".

Однако американцы, которые полностью прошли вакцинацию, должны будут носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы. Впрочем они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.