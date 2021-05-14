Пт, 14.05.2021
"Я приведу вам пример из жизни нашего ресторана - многие годы подряд, когда гость резервировал стол, он говорил: "Очень хочу сесть с видом на море, посадите меня туда и туда", но последние полгода было так, что мы говорили: "Извините, но этот мусорник уже занят". Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija
Лаурис Алексеев, ресторатор, совладелец ресторана 36. līnija

Больше никаких масок! Льготы для вакцинированных жителей в США

ФОТО: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) постановил, что теперь жители страны, которые полностью вакцинировались, могут больше не носить маски и не соблюдать дистанцию на улице и в помещениях. Об этом заявила директор CDC Рошель Валенски, передает CNBC.

Директор CDC пояснила, что каждый, кто полностью вакцинировался, может принимать участие в мероприятиях в помещении и на открытом воздухе без маски или  дистанции.

 "Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что перестали делать из-за пандемии. Мы все очень ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни", - со ссылкой на CNBC слова Рошель Валенски приводит "Медуза".

Однако американцы, которые полностью прошли вакцинацию, должны будут носить маски и соблюдать дистанцию, если это требуют федеральные или территориальные законы. Впрочем они должны носить маски в общественном транспорте, в аэропортах и на вокзалах.

По стандартам CDC, человек считается полностью вакцинированным через две недели, как получил последнюю дозу вакцины. На данным момент в США одобрены три вакцины: Pfizer или Moderna, которые предполагают введение двух доз, и Johnson & Johnson, которая предусматривает введение одной дозы.

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