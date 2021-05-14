Сборная Латвии проиграла в предпоследнем матче перед ЧМ по хоккею

Матч состоялся в "Арена Рига" и завершился со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу хоккеистов из Швейцарии. 4

Гости вышли вперёд на 9-й минуте матча - после выигранного вбрасывания точный бросок между двумя защитниками нанёс Дарио Симион.

Своё преимущество швейцарцы удвоили уже на первой минуте второго периода - Оскар Цибульскис вынес шайбу из зоны, но она оказалась у Симиона, который оформил дубль. В середине второго периода Андрес Амбюль забросил третью шайбу и, как позже выяснилось, установил окончательный счёт.

Отметим, что первые два периода ворота латвийской сборной защищал Ивар Пунненов, а в последние 20 минут его сменил Янис Калниньш.

Завтра, 15 мая, обе сборные проведут второй проверочный матч. Игра пройдёт в Олимпийском спортивном центре и начнётся в 19:00. Эта игра станет последней для латвийской сборной перед чемпионатом мира, где Латвия будет выступать в группе "В" вместе с Канадой, Казахстаном, США, Италией, Норвегией, Финляндией и Германией.