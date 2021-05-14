"Будут жить почти как в тюрьме". ЧМ по хоккею в Риге станет вызовом для организаторов

После того как 2 февраля Международная федерация хоккея на льду (IIHF) постановила, что чемпионат полностью пройдёт в Риге, было больше осторожных и скептичных настроений, чем радости.

Всё это время оргкомитет чемпионата интенсивно работал, и его руководитель Эдгар Бунцис говорит, что IIHF приятно удивлена проделанной в Латвии работой.

"После чемпионата в Риге на два года вперёд не нужно будет решать, где пройдёт следующий чемпионат. Латвия доказала, что все подготовительные работы можно провести за 106 дней", - подчеркивает Бунцис.

С 15 мая, когда в Ригу прибудет большинство команд, начнёт действовать принцип "красного пузыря". "Наш приоритет - уберечь участников чемпионата, избежать рисков заражения. На чемпионате 64 игры, и все их нужно провести. Поэтому команды будут подвергнуты самому жёсткому режиму, за пределы "пузыря" они не смогут выходить, будут жить почти как в тюрьме. Перемещение будет возможно только по маршруту отель - арена - тренировочный холл", - рассказал о строгих мерах безопасности по время чемпионата руководитель оргкомитета.