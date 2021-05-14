Принц Гарри: Жизнь в королевской семье - смесь зоопарка и "Шоу Трумана"

Как сообщают Abc и Page Six, герцог Сассекский очень устал от жизни в королевской семье. Он также сравнил прежнюю жизнь (под пристальным вниманием публики и прицелом камер) со смесью зоопарка и "Шоу Трумана".

"Посмотри, до чего это довело мою маму. Как я вообще смог бы остепениться, завести жену и семью, если понимал, что история может повториться", 1

- признался принц Гарри.

Герцог также сказал, что унаследовал от своего отца, принца Чарльза, "генетическую боль и страдания" и потому планирует воспитать своих детей по-другому.

"Не будем показывать пальцем или обвинять кого-то. Но, конечно, когда дело доходит до воспитания детей, а у тебя есть травмы, которые также есть у твоего отца или родителей из-за их родителей, ты стремишься разорвать этот замкнутый круг, чтобы не заставить страдать и своих детей", - приводит слова принца Esquire.