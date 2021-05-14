В понедельник начнется регистрация школьников, желающих работать во время летних каникул

Регистрация школьников начнется постепенно: 17 мая с 10:00 могут регистрироваться школьники, которые хотят во время летних каникул работать в Курземе и Видземе, 18 мая с 10:00 - школьники, которые хотят работать в Рижском регионе, 19 мая с 10:00 - школьники, которые хотят работать в Латгале и Земгале.

NVA отмечает, что школьник должен зарегистрироваться в том регионе и крае, на территории которого он хочет работать. Если по поводу трудоустройства есть какие-либо вопросы, школьник может связаться с сотрудником, ответственным за летнее трудоустройство в соответствующем филиале NVA. Список контактных лиц доступен на сайте агентства.

Регистрация продлится до 16 августа этого года, однако она не дает гарантий трудоустройства, поскольку количество софинансируемых государством рабочих мест для школьников ограничено, пояснили в NVA.

Школьник также может согласовать работу и срок трудоустройства с конкретным работодателем, в этом случае информацию о соглашении с работодателем необходимо указать в анкете. Если у школьника нет соглашения с работодателем, о возможности претендовать на вакансию ему сообщат по телефону или по электронной почте.

При посещении отделения NVA школьник должен иметь при себе удостоверяющий личность документ, если он младше 18 лет, нужна справка от врача о прохождении медосмотра. Учащийся с ограниченными возможностями также должен иметь при себе справку, в которой указано, какие обязанности ему или ей не разрешается выполнять.

Со своей стороны работодатель обязан обеспечить соблюдение мер эпидемиологической безопасности и использование средств индивидуальной защиты для предотвращения риска заражения CoNVA-19 на рабочих местах школьников.

Ежемесячная заработная плата школьника за полный рабочий день не должна быть меньше минимальной зарплаты в стране - 500 евро до уплаты налогов.

Один из родителей имеет право сохранить налоговую льготу для школьника, работающего во время летних каникул. Информация о налоговых льготах доступна на сайте Службы государственных доходов.

Программа летней занятости школьников продлится с 1 июня по 31 августа. Этим летом NVA планирует софинансировать создание 7826 рабочих мест для учащихся в возрасте от 15 до 20 лет.