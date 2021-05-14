Процесс вакцинации идет все лучше: Латвия приближается к средним показателям по ЕС

Как сообщает агентство LETA, на прошлой неделе ECDC сообщил, что в Латвии первую дозу получили 13,9% взрослых, а на этой неделе показатель вырос до 19,9%, что на 8,7% больше, чем в Болгарии, которые занимает последнее место в ЕС.

Пропорционально больше всего первых доз вакцины использовано на Мальте, где 54,9% взрослых уже получили первую дозу, и в Венгрии, где этот показатель составляет 53,3%. На третьем месте находится Исландия с показателем 49,7%.

На четвертом месте находится Финляндия, где первой дозой провакцинированы уже 43,4% популяции взрослых.

Латвия по этому показателю все меньше отстает от остальных стран Балтии, так как в Литве этот показатель за неделю вырос с 29,6% до 33,2%, а в Эстонии - с 31,5% до 34,6%.

По удельному весу взрослых, получивших вторую дозу прививки, Латвия делит предпоследнее место с Болгарией - в обеих странах этот показатель составляет 5,1%. В свою очередь на последнем месте находится Финляндия, где вторую дозу вакцины получили 4,5% популяции взрослых.

В соседних странах Балтии этот показатель примерно в три раза больше - в Литве вторую дозу получили 16% взрослых, а в Эстонии - 14,9%.