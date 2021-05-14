Расширен список стран, после возвращения из которых не надо соблюдать самоизоляцию

В созданном SPKC списке "безопасных стран" долгое время находились только Ватикан и Исландия, и после возвращения в Латвию из других стран Европы необходимо было соблюдать самоизоляцию. В конце апреля в список вошла и Великобритания, в которой удачно проходит кампания по вакцинации, а теперь в нее включены и Португалия с Сан-Марино.

Порог самоизоляции в Латвии сейчас установлен на 50 случаев на 100 000 жителей. 2

Ниже этот показатель среди стран ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) только в Португалии, Сан-Марино, Ватикане и Исландии. Этот показатель ниже 50 и в Великобритании - там он составляет 44 случая на 100 000 жителей.

Самоизоляцию в Латвии по-прежнему необходимо соблюдать, возвращаясь из Эстонии, Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Мальты, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Кипра, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Венгрии, Дании, Финляндии, Ирландии и Норвегии.

Что касается стран за пределами ЕС и ЕЭЗ, то самоизоляцию не нужно соблюдать после возвращения из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны среди тех, из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

Въезжая в Латвию из других не упомянутых в списках стран, самоизоляцию наблюдать необходимо.